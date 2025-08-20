onedio
Frank Caprio Kimdir? Dünyanın En İyi Yargıcı Frank Caprio Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
21.08.2025 - 00:37

Dünyanın en iyi yargıcı olarak tanınan, 'Caught in Providence” adlı televizyon programıyla geniş bir kitlelere ulaşan Frank Caprio, hayatını kaybetti. Mahkeme salonundaki merhametli ve sıcak tavırlarıyla adından söz ettiren, verdiği adil kararlarla yıllardır sosyal medyanın gündeminden düşmeyen 'babacan yargıcın' vefatı milyonları yasa boğdu. Acı haberin ardından pek çok kişi Frank Caprio'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. 

Peki, Frank Caprio kimdir? Kaç yaşında, nereli? 

İşte, detaylar...

Frank Caprio Kimdir?

Frank Caprio, tam adıyla Francesco Caprio, 'Dünyanın En İyi Yargıcı' olarak tanınan Amerikalı hukukçu ve yargıçtır. Providence doğumlu olan Caprio, yıllardır mahkeme salonundaki merhametli ve sıcak tavırlarıyla tüm dünyada 'babacan yargıç' ismiyle tanınıyor. 

Verdiği adil kararlar sayesinde milyonların gönlüne taht kuran Frank Caprio, 'Caught in Providence” adlı televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı. 

Frank Caprio Kaç Yaşında?

24 Kasım 1936 tarihinde dünyaya gelen Frank Caprio, 2025 yılının Ağustos ayında hayatını kaybettiğinde 88 yaşındaydı.  

Frank Caprio Nereli?

Providence, Rhode Island’da Federal Hill adlı İtalyan-Amerikan mahallesinde doğup ve büyüyen Frank Caprio, Amerikalı'dır.

Frank Caprio'nun Eğitim Hayatı

Frank Caprio, Providence devlet okullarında eğitim gördü ve 1953 yılında Central High School’da eyalet çapında güreş şampiyonu oldu. Providence College'de Siyaset Bilimi eğitimi aldı. Daha sonra Suffolk Üniversitesinde Hukuk okudu. Aynı üniversiteden 1991 yılında, Providence College’dan 2008 yılında ve Rhode Island Üniversitesi’nden kamu hizmetleri alanında onursal doktora derecesine sahip oldu.

Frank Caprio'nun Kariyer Hayatı

Frank Caprio, kariyerine öğretmenlik ile başladı. Askerliğinin ardından 1962 yılından 1968 yılına kadar Providence Şehir Konseyi üyesi olarak görev aldı. 1985 yılında ise Providence Municipal Court’un baş yargıcı olarak atandı. Burada 2023’e kadar görev yaptı. 

2018’den itibaren ulusal yayınlanan ve sosyal medyada izlenme rekorları elde eden 'Caught in Providence' (Providence’ta Yakalandı) adlı mahkeme programıyla uluslararası popülerlik kazandı. 

Şubat 2025'te “Compassion in the Court” (Mahkemede Merhamet) adlı anı kitabını yayımladı

Frank Caprio'nun Özel Hayatı 

Yaklaşık 60 yıl evli boyunca birlikte olan Frank Caprio ve Joyce E. Caprio çiftinin 5 çocukları var. Ayrıca çift, 7 torunları ve 2 de büyük torunuyla kalabalık bir aileye sahip.

Frank Caprio Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan Frank Caprio, kemoterapi ve radyasyon tedavilerinin ardından Mayıs 2024'te tedavisinin tamamladığını açıkladı. 

19 Ağustos 2025 tarihinde hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki yargıç Frank Caprio, 20 Ağustos 2025 tarihinde ise pankreas kanserine bağlı olarak vefat etti.

