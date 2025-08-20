Frank Caprio Kimdir? Dünyanın En İyi Yargıcı Frank Caprio Öldü mü, Hastalığı Neydi?

Frank Caprio, kariyerine öğretmenlik ile başladı. Askerliğinin ardından 1962 yılından 1968 yılına kadar Providence Şehir Konseyi üyesi olarak görev aldı. 1985 yılında ise Providence Municipal Court’un baş yargıcı olarak atandı. Burada 2023’e kadar görev yaptı.

2018’den itibaren ulusal yayınlanan ve sosyal medyada izlenme rekorları elde eden 'Caught in Providence' (Providence’ta Yakalandı) adlı mahkeme programıyla uluslararası popülerlik kazandı.

Şubat 2025'te “Compassion in the Court” (Mahkemede Merhamet) adlı anı kitabını yayımladı

Frank Caprio'nun Özel Hayatı

Yaklaşık 60 yıl evli boyunca birlikte olan Frank Caprio ve Joyce E. Caprio çiftinin 5 çocukları var. Ayrıca çift, 7 torunları ve 2 de büyük torunuyla kalabalık bir aileye sahip.