Japonya'da Görülen Devasa "Ateş Topu" Geceyi Resmen Gündüze Çevirdi!

Batı Japonya semalarında yerel saatle 23.00 civarında 'ateş topu' görüldü. Gece gökyüzünü aydınlatan devasa ateş topu, görenleri şoke etti. O ana tanıklık edenler panik olurken uzmanlardan açıklama geldi. Parlak bir meteor olduğu belirtilen bu ateş topu, geceyi resmen gündüze çevirdi.
O anların kameraya yansımasıyla, ateş topu tüm dünyada viral oldu.
İşte o anlar;
"Sanki gündüz gibiydi."

