Japonya'da Görülen Devasa "Ateş Topu" Geceyi Resmen Gündüze Çevirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 20:51

Batı Japonya semalarında yerel saatle 23.00 civarında 'ateş topu' görüldü. Gece gökyüzünü aydınlatan devasa ateş topu, görenleri şoke etti. O ana tanıklık edenler panik olurken uzmanlardan açıklama geldi. Parlak bir meteor olduğu belirtilen bu ateş topu, geceyi resmen gündüze çevirdi.

O anların kameraya yansımasıyla, ateş topu tüm dünyada viral oldu.

"Sanki gündüz gibiydi."

Japonya’da gece gökyüzünü aydınlatan dev ateş topu paniğe yol açtı. Kimilerinin 'uzaylı istilası' dediği ateş topunun, yalnızca parlak bir meteor olduğu ortaya çıktı. 

O anlara tanıklık eden Yoshihiko Hamahata, NHK’ye yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç görmediğim beyaz bir ışık yukarıdan geldi. Öyle parlaktı ki etrafımızdaki evlerin şeklini bile seçebiliyordum. Sanki gündüz gibiydi. Bir an ne olduğunu anlayamadım, çok şaşırdım” açıklamasında bulundu.

