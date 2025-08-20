Japonya'da Görülen Devasa "Ateş Topu" Geceyi Resmen Gündüze Çevirdi!

Japonya’da gece gökyüzünü aydınlatan dev ateş topu paniğe yol açtı. Kimilerinin 'uzaylı istilası' dediği ateş topunun, yalnızca parlak bir meteor olduğu ortaya çıktı.

O anlara tanıklık eden Yoshihiko Hamahata, NHK’ye yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç görmediğim beyaz bir ışık yukarıdan geldi. Öyle parlaktı ki etrafımızdaki evlerin şeklini bile seçebiliyordum. Sanki gündüz gibiydi. Bir an ne olduğunu anlayamadım, çok şaşırdım” açıklamasında bulundu.