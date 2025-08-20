onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı YKS Matematik Sorularını Oxford'dan Öğretim Üyesine Çözdürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2025 - 17:13

Üniversiteye giriş sınavlarında çıkan soruların seviyeleri ve zorlukları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bir içerik üreticisi de YKS'de çıkan soruları bir yabancıya çözdürdü. Ancak bu kişi sıradan biri değil. Oxford mezunu Tom Crawford dünyanın önemli matematikçileri arasında görünüyor ve ben.sencer isimli TikTok kullanıcısı ondan YKS Matematik sorularını çözmesini istedi. Sonuç şaşırtıcı oldu.

İşte Oxfordlu matematikçinin YKS ile imtihanı...

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
futboltopu20

acaba ingiliz amerikalılar ydt sınavına girse kaç yapar

Fırat B.

Oxford un en salagina denk gelmediysek eğer :)))

yiğit doğan

Gerçekten böyle. Türkiye’de ortaokulda gösterdiğimiz şeyleri ingilterede lise seviyesinde veriyoruz. Ayrıca soruda hikaye anlatmak yok ne isterse onu sorarla... Devamını Gör