Bir Sosyal Medya Kullanıcısı YKS Matematik Sorularını Oxford'dan Öğretim Üyesine Çözdürdü

Üniversiteye giriş sınavlarında çıkan soruların seviyeleri ve zorlukları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bir içerik üreticisi de YKS'de çıkan soruları bir yabancıya çözdürdü. Ancak bu kişi sıradan biri değil. Oxford mezunu Tom Crawford dünyanın önemli matematikçileri arasında görünüyor ve ben.sencer isimli TikTok kullanıcısı ondan YKS Matematik sorularını çözmesini istedi. Sonuç şaşırtıcı oldu.