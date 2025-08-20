Tarkan'ın Unutmak İsteyeceği Dondurma Reklamı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Megastar Tarkan 90'lı yıllardan beri şarkıları ve albümleriyle Türkiye'nin en ünlü isimlerinden ve müzik insanlarından biri. Tabii böyle bir popülariteye sahip olmak yanında dev markalarla işbirlikleri, reklam anlaşmaları anlamına da geliyor. Tarkan da ilk albümünden beri en 'cool' halleriyle pek çok büyük markanın reklam yüzü oldu. Ancak herkesin kariyerinde olduğu gibi araya ileride hatırlanmak istenmeyen yapımlar da ortaya çıktı.