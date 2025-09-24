Gazze'ye Yardım Götüren Sumud Filosu'na Ses Bombalı Saldırı

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklaması şöyle:

'Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür.

Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var.

Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemdedir. Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız.'