Gazze'ye Yardım Götüren Sumud Filosu'na Ses Bombalı Saldırı

Gazze'ye Yardım Götüren Sumud Filosu'na Ses Bombalı Saldırı

24.09.2025 - 08:48

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Filo yaptığı bir açıklamada İsrail'in ses bombalı taciz ve saldırısına uğradığını paylaştı. Gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği açıklandı.

Filo, saldırı yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Filo, saldırı yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklaması şöyle:

'Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. 

Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var.

Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemdedir. Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız.'

