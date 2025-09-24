Gazze'ye Yardım Götüren Sumud Filosu'na Ses Bombalı Saldırı
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Filo yaptığı bir açıklamada İsrail'in ses bombalı taciz ve saldırısına uğradığını paylaştı. Gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği açıklandı.
Filo, saldırı yapıldığını sosyal medyadan duyurdu.
