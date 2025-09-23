Kendisini İşten Çıkaran Şefinin Üzerine Kaynar Su Döküp Sosyal Medyada “Adamı Yakarım” Diye Paylaştı
Kocaeli’nde inşaat şantiyesinde çalışan bir kadın, kendisini haksız yere işten çıkardığını iddia ettiği şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Yaşananları kamerayla kaydeden kadın sonrasında görüntüleri sosyal medya hesabından “Adamı yakarım” notu ile paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ortalık ruh hastası kaynıyor
İşten çıkarılması doğru bir kararmış demek ki. Buna benzer başka neler yaptı da işveren çıkarmak zorunda kaldı kim bilir.
İşten çıkarılması haksızlık değilmiş pek de