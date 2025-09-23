onedio
Kendisini İşten Çıkaran Şefinin Üzerine Kaynar Su Döküp Sosyal Medyada “Adamı Yakarım” Diye Paylaştı

Kendisini İşten Çıkaran Şefinin Üzerine Kaynar Su Döküp Sosyal Medyada "Adamı Yakarım" Diye Paylaştı

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 20:34

Kocaeli’nde inşaat şantiyesinde çalışan bir kadın, kendisini haksız yere işten çıkardığını iddia ettiği şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. Yaşananları kamerayla kaydeden kadın sonrasında görüntüleri sosyal medya hesabından “Adamı yakarım” notu ile paylaştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, ‘İşvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. 

Bunun üzerine kadın, ‘Ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise ‘Gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. 

Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

HASSAS GÖRÜNTÜ: İşte yaşananlar 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
lily

ortalık ruh hastası kaynıyor

Emel

İşten çıkarılması doğru bir kararmış demek ki. Buna benzer başka neler yaptı da işveren çıkarmak zorunda kaldı kim bilir.

bjk81

İşten çıkarılması haksızlık değilmiş pek de