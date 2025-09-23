onedio
Donald Trump'tan Birleşmiş Milletler'e Tepki: "6 Ayda 7 Savaş Durdurdum"

Donald Trump’tan Birleşmiş Milletler'e Tepki: "6 Ayda 7 Savaş Durdurdum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 18:00

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletleri’i eleştirdi. Yeniden göreve geldiği 6 ayda 7 savaş durdurduğunu söyleyen Trump, “BM çok büyük bir organizasyon ancak bu potansiyeli gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor.” ifadelerini kullandı. 

Trump, Hamas’ın ateşkes taleplerini reddettiğini iddia ederek, “Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM'deki konuşması yine kendi tarzında oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın BM’deki konuşması yine kendi tarzında oldu.

Genel kurulda yaptığı konuşma sırasında prompterleri bozulan Donald Trump, “Prompter şu anda çalışmıyor ve bu benim için büyük bir sıkıntı değil. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Yalnızca şunu söyleyeyim, bu prompteri yöneten kişi gerçekten çok büyük bir belaya girdi. Evet dostum, başın belada” dedi.

Trump, yaptığı konuşmada BM'yi de eleştirdi.

Trump, yaptığı konuşmada BM’yi de eleştirdi.

BM’den bana gelen tek şey savaşlar, çalışmayan prompterler ve asansör. BM çok büyük bir organizasyon ancak bu potansiyeli gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. 6 ayda 7 savaşı durdurdum. Herkes Nobel ödülünü hak ettiğimi söylüyor.”

"Hamas ateşkes tekliflerini kabul etmiyor"

“Hamas ateşkes tekliflerini kabul etmiyor”

“Ben Gazze’de bir barışı sağlama konusunda kararlıyım. Ama ne yazık ki Hamas makul teklifleri reddediyor. Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı.”

