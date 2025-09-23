Donald Trump’tan Birleşmiş Milletler'e Tepki: "6 Ayda 7 Savaş Durdurdum"
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletleri’i eleştirdi. Yeniden göreve geldiği 6 ayda 7 savaş durdurduğunu söyleyen Trump, “BM çok büyük bir organizasyon ancak bu potansiyeli gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor.” ifadelerini kullandı.
Trump, Hamas’ın ateşkes taleplerini reddettiğini iddia ederek, “Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın BM’deki konuşması yine kendi tarzında oldu.
Trump, yaptığı konuşmada BM’yi de eleştirdi.
“Hamas ateşkes tekliflerini kabul etmiyor”
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
