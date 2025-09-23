Donald Trump’tan Birleşmiş Milletler'e Tepki: "6 Ayda 7 Savaş Durdurdum"

Genel kurulda yaptığı konuşma sırasında prompterleri bozulan Donald Trump, “Prompter şu anda çalışmıyor ve bu benim için büyük bir sıkıntı değil. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Yalnızca şunu söyleyeyim, bu prompteri yöneten kişi gerçekten çok büyük bir belaya girdi. Evet dostum, başın belada” dedi.