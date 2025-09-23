Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'ndaki Skandal Görüntülerin Ardından Öğrenciler 'Baza Kilitleme Yöntemi'ni Araştırdı!

Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntülerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken, yurtta kalan öğrenciler bazaların nasıl kilitlendiğini araştırmaya başladılar.
TikTok'ta @eerenh_ adlı kullanıcı, kendisine gelen soru üzerine bazaların nasıl kilitleneceğini açıkladı.
İşte, 'Bazalar nasıl kilitlenir?' sorusunun cevabı...
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
