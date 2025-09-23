onedio
Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'ndaki Skandal Görüntülerin Ardından Öğrenciler 'Baza Kilitleme Yöntemi'ni Araştırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 15:26

Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntülerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatılmış ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken, yurtta kalan öğrenciler bazaların nasıl kilitlendiğini araştırmaya başladılar. 

TikTok'ta @eerenh_ adlı kullanıcı, kendisine gelen soru üzerine bazaların nasıl kilitleneceğini açıkladı.

İşte, 'Bazalar nasıl kilitlenir?' sorusunun cevabı...

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görüntülerin ardından öğrenciler bazaların nasıl kilitlendiğini merak etmeye başladı.

TikTok'ta bir kullanıcı, kendisine gelen bu soruyu uygulamalı olarak gösterdi. Zincir ve kilitle bazaların kilitlenebileceğini gösteren kullanıcının videosu bir milyon görüntülenme aldı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
