Alyansını Mazgala Düşüren Kadın, 2 Bin TL Karşılığı Yüzüğü Çıkaracak Adamla Başından Geçenleri Paylaştı

Alyansını Mazgala Düşüren Kadın, 2 Bin TL Karşılığı Yüzüğü Çıkaracak Adamla Başından Geçenleri Paylaştı

23.09.2025 - 14:42

Mazgallar pek çok insan için korkulu rüya gibidir. Zaman zaman içine düşen eşyalar sebebiyle yakınında bile bulunmak istemeyiz. Benzin kenarında bekleyen bir kadın da ne yazık ki alyansını mazgala düşürerek bu kötü deneyimi yaşamış oldu. Yoldan geçen bir adam, 2 bin TL karşılığında yüzüğü çıkaracağını söyledi. Genç kadın, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Bir kadın, benzinlik kenarındaki mazgala alyansını düşürdü.

Oradan geçen bir adam da 2 bin TL karşılığında yüzüğü çıkaracağını söyledi. Acelesi olduğu için gitmesi gerektiğini söyleyen kadın, adamın telefon numarasını alarak olay yerinden ayrıldı. Ancak adam, sözünü tutarak yüzüğü kadına ulaştırdı.

