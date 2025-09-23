Alyansını Mazgala Düşüren Kadın, 2 Bin TL Karşılığı Yüzüğü Çıkaracak Adamla Başından Geçenleri Paylaştı

Mazgallar pek çok insan için korkulu rüya gibidir. Zaman zaman içine düşen eşyalar sebebiyle yakınında bile bulunmak istemeyiz. Benzin kenarında bekleyen bir kadın da ne yazık ki alyansını mazgala düşürerek bu kötü deneyimi yaşamış oldu. Yoldan geçen bir adam, 2 bin TL karşılığında yüzüğü çıkaracağını söyledi. Genç kadın, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: TikTok / Bugsbugs