onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar Şahin, Ramazan Ayında Yiyecek Verilmeyen Set Çalışanına Destek Olunca Yapımcının Verdiği Tepkiyi Anlattı

Bahar Şahin, Ramazan Ayında Yiyecek Verilmeyen Set Çalışanına Destek Olunca Yapımcının Verdiği Tepkiyi Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 09:33

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul setiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Bahar Şahin, setlerle ilgili gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bu kez de set mahremiyeti diye bir şey olduğunu, sette olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamayacaklarını yoksa tüm işlerinin bozulacağını anlattı. Bunun üzerine Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.

Bu kez de set mahremiyeti kavramından bahseden Bahar Şahin, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı. Bunun üzerine de Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının tepki gösterdiğini anlattı.

Şahin, Ramazan ayına denk gelen bir sette, set çalışanının öfkelendiğini gördüğünü açıkladı.

Şahin, Ramazan ayına denk gelen bir sette, set çalışanının öfkelendiğini gördüğünü açıkladı.

Set çalışanlarının orucunu açabileceği hiçbir şey bulunmadığını, daha önce yemek yiyen insanlardan kalan yiyecekleri yemeleri gerektiğini söyleyen Şahin, duruma öfkelenen bir set çalışanına destek olmak için sahneyi oynamadığını belirtti. Bu durum üstüne de yapımcının sete gelip kendisine sorun çıkardığını dile getirdi.

Bahar Şahin'in iddialarını ve açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın