Bahar Şahin, Ramazan Ayında Yiyecek Verilmeyen Set Çalışanına Destek Olunca Yapımcının Verdiği Tepkiyi Anlattı
Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul setiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Bahar Şahin, setlerle ilgili gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Bu kez de set mahremiyeti diye bir şey olduğunu, sette olan hiçbir şeyi dışarıya yansıtamayacaklarını yoksa tüm işlerinin bozulacağını anlattı. Bunun üzerine Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.
Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.
Şahin, Ramazan ayına denk gelen bir sette, set çalışanının öfkelendiğini gördüğünü açıkladı.
Bahar Şahin'in iddialarını ve açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
