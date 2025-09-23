İzleyici Mine'nin Gidişine Sevinemeden Yeni Bir Şok Yaşadı: Uzak Şehir'de Boran'ın Yaşaması Herkesi Sinir Etti
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dün akşam (22 Eylül Pazar) yayınlanan bölümünde izleyici duygudan duyguya koştu. Mine'nin önce bebeği, daha sonra Sadakat'ın vurmasıyla kendisi hayatını kaybetti. Ancak Boran'ın hayatta olduğu dizinin son sahnesinde ortaya çıktı ve ortalık karıştı.
Uzak Şehir'in dün yayınlanan bölümünde izleyici tam Mine'nin ayrılışına sevinirken daha da kötüsü olduğunu öğrendi: Boran yaşıyor!
İzleyici de Boran'ın ölmediğini görünce öfkelendi!
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
