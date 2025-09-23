onedio
Bir Hayranın Çağatay Ulusoy'la Tanışırken Yaşadığı Heyecan Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 13:08

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki performansıyla hayranlarını kendine bir kez daha aşık eden Çağatay Ulusoy, bu kez bir hayranının sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizinin başarısında büyük pay sahibi olan ünlü oyuncu, yakışıklılığı ve karizmasıyla zaten sık sık konuşuluyordu. Ancak bir hayranıyla yaşadığı tanışma, sosyal medyada viral oldu. Ulusoy'un 'Abi sen gerçek misin?' sorusuna verdiği yanıt ve samimi tavırları herkesten tam not aldı. 

İşte çok konuşulan o buluşma…

Buradan izleyebilirsiniz:

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy'u hem kariyeriyle hem de karizmasıyla sık sık konuşuyoruz.

Kariyerine model olarak başlamış ve kısa sürede ekranların aranan yüzü haline gelen Ulusoy, İçerde, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarda gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şu sıralar ise Star TV’de yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle gündemde kendisi. Yayına girdiği günden bu yana reytinglerde zirveye oynayan dizinin başarısında Ulusoy’un performansı kadar karizmasının da payı büyük.

Dizideki rolüyle hayran kitlesini ikiye katlayan Ulusoy, geçtiğimiz gün bir hayranıyla tanıştı. Oyuncuyu görmek için sete giden gencin yaşadığı heyecan ve ikili arasındaki diyalog sosyal medyada viral oldu.

