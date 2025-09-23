Bir Hayranın Çağatay Ulusoy'la Tanışırken Yaşadığı Heyecan Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kariyerine model olarak başlamış ve kısa sürede ekranların aranan yüzü haline gelen Ulusoy, İçerde, Medcezir ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarda gösterdiği başarılı performansıyla hafızalara kazındı. Şu sıralar ise Star TV’de yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle gündemde kendisi. Yayına girdiği günden bu yana reytinglerde zirveye oynayan dizinin başarısında Ulusoy’un performansı kadar karizmasının da payı büyük.

Dizideki rolüyle hayran kitlesini ikiye katlayan Ulusoy, geçtiğimiz gün bir hayranıyla tanıştı. Oyuncuyu görmek için sete giden gencin yaşadığı heyecan ve ikili arasındaki diyalog sosyal medyada viral oldu.