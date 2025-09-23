onedio
Soğuk Savaş Programındaki Şakaya Soruşturma: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 17:05 Son Güncelleme: 23.09.2025 - 17:15

YouTube’taki Soğuk Savaş programında yapılan bir şaka sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında kanalın sahiplerinden Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan Soğuk Savaş kanalında yayınlanan bir şaka ile ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrasında savcılık “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatmış ve kanalın sahiplerinden Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz için gözaltına kararı çıkmıştı.

Programda yaşananlar 👇

Gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz savcılık ifadesi sonrasında tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi. Soydemir ve Akgündüz çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderdi.

