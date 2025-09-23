Soğuk Savaş Programındaki Şakaya Soruşturma: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı
YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan Soğuk Savaş kanalında yayınlanan bir şaka ile ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.
Programda yaşananlar 👇
Gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
