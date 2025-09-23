onedio
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda İsrail'e Tepki: "Her 1 Saate 1 Çocuk Ölüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda İsrail’e Tepki: "Her 1 Saate 1 Çocuk Ölüyor"

23.09.2025 - 19:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail’e tepki gösterdi. İsrail’in son 23 aydır her bir saatte 1 tane çocuğu hayattan kopardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramının fotoğraflarını da tüm dünyaya gösterdi.

Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin’i tanıyan devletler teşekkür eden Erdoğan, “Henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum' ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’deki katliamını ara vermeden sürdürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, “İsrail tarafından Gazze'de son 23 aydır her saat 1 çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil, hepsi birer can, birer masum insan. Henüz 2-3 yaşında elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Bir çocuğun eline küçük diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocuklar anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu insanlığın dip noktasıdır.” dedi.

"İsrail yönetimi tam anlamıyla kontrolünü kaybetmiştir"

“İsrail yönetimi tam anlamıyla kontrolünü kaybetmiştir”

'İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor. Bu kürsüden ifade ediyorum, Gazze'de savaş yoktur. Bir yanda elinde en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta masum siviller vardır. İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Netanyahu'nun barışa, rehineleri kurtarmaya niyetinin olmadığı tekrar anlaşılmıştır. Vadedilmiş topraklar saplantısıyla hareket eden İsrail yönetimi yayılmacı politikayla bölge barışına, insanlığın müşterek kazanımlarına kast etmektedir. Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, tüm dünyada antisemitizmi körükleyen cinnet hali artık devam edemez”

