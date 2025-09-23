Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda İsrail’e Tepki: "Her 1 Saate 1 Çocuk Ölüyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail’e tepki gösterdi. İsrail’in son 23 aydır her bir saatte 1 tane çocuğu hayattan kopardığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramının fotoğraflarını da tüm dünyaya gösterdi.
Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
“İsrail yönetimi tam anlamıyla kontrolünü kaybetmiştir”
