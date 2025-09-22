Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’ndan Konuştu: "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalınamaz"

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula açıklamalarda bulundu. Erdoğan: 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.” ifadelerini kullandı.