Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’ndan Konuştu: "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalınamaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Filistin Zirvesi’nde genel kurulda konuşma yaptı. İsrail’in Gazze’deki soykırımına tüm şiddeti ile devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının sonlarında mikrofon arızası da yaşandı.
Birleşmiş Milletler’in ABD’de bulunan genel merkezinde Filistin Zirvesi düzenlendi.
Mikrofon arızası mı sabotaj mı?
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun yaptığı konuşma sırasında da mikrofon arızalandı.
