Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’ndan Konuştu: "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalınamaz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 23:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Filistin Zirvesi’nde genel kurulda konuşma yaptı. İsrail’in Gazze’deki soykırımına tüm şiddeti ile devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının sonlarında mikrofon arızası da yaşandı.

Birleşmiş Milletler’in ABD’de bulunan genel merkezinde Filistin Zirvesi düzenlendi.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula açıklamalarda bulundu. Erdoğan: 'Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez.” ifadelerini kullandı.

Mikrofon arızası mı sabotaj mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının sonlarına doğru mikrofonundan ses gelmemeye başladı. Çeviri yapan kişi bir arıza yaşandığını söylese de sabotaj ihtimali de gündeme geldi.

O anlar 👇

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun yaptığı konuşma sırasında da mikrofon arızalandı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
