Cumhurbaşkanı Macron Açıkladı: Fransa da Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Macron Açıkladı: Fransa da Filistin'i Tanıyan Ülkeler Arasına Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.09.2025 - 22:37

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz, Avusturalya, Kanada, İspanya, İngiltere gibi ülkeler de Filistin’i devlet olarak tanımadıklarını duyurmuştu.

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de soykırıma devam ederken, dünya devletlerinin Filistin ile ilgili kararları da peş peşe geliyor.

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de soykırıma devam ederken, dünya devletlerinin Filistin ile ilgili kararları da peş peşe geliyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanımaya başlayacağını duyurdu. 

Portekiz, Avusturalya, Kanada, İspanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkeler de geçtiğimiz günlerde Filistin’i tanıdıklarını açıklamıştı.

Filistin’i dünyada kaç ülke tanıyor? 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
