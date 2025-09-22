Cumhurbaşkanı Macron Açıkladı: Fransa da Filistin’i Tanıyan Ülkeler Arasına Katıldı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıdığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Portekiz, Avusturalya, Kanada, İspanya, İngiltere gibi ülkeler de Filistin’i devlet olarak tanımadıklarını duyurmuştu.
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde milyonlarca insanın yaşadığı Gazze’de soykırıma devam ederken, dünya devletlerinin Filistin ile ilgili kararları da peş peşe geliyor.
