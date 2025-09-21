Ülkeler Tek Tek Filistin'i Tanıyor: Portekiz de Filistin'i Tanıdı

Kanada, Avusturya ve İngiltere'nin ardından bir tanıma kararı da Portekiz'den geldi.

Filistin’i tanıma haftası yaklaşırken ilk resmi adım dün Portekiz’den geldi. Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Portekiz, Filistin Devleti’ni tanıyacak ve resmi açıklama 21 Eylül Pazar günü yapılacak” ifadelerine yer vermişti.

Bugün tanıma kararı çıkarken, yarından itibaren 'tanıyan' ülkelerin sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Fransa, Salı günü BM Genel Kurulu öncesi Suudi Arabistan ile New York’ta düzenleyeceği konferansta Filistin’i devlet olarak tanıyacak. Cumhurbaşkanı Macron, yarın TSİ 22.00’de yapacağı konuşmada kararı resmen açıklayacak. Konferans, daha önce kabul edilen “New York Bildirisi” çerçevesinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve İsrail üzerindeki baskının artırılmasını hedefliyor.