Ülkeler Tek Tek Filistin'i Tanıyor: Portekiz de Filistin'i Tanıdı
BM Genel Kurulu haftası yaklaşırken Filistin’i resmen tanıyacak ülkelere dair peş peşe açıklamalar geliyor. Portekiz, tanıma kararını bugün açıklayacağını bildirmişti.
Beklenen haber de bugün geldi.
Avusturya, Kanada ve İngiltere de gündüz saatlerinde tanıyan ülkeler arasına girmişti. Fransa'nın ise tanıma işlemlerini Salı günü tamamlaması bekleniyor.
Filistin'i tanıyan ülkeler giderek artıyor.
