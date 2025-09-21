onedio
Ülkeler Tek Tek Filistin'i Tanıyor: Portekiz de Filistin'i Tanıdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 22:24

BM Genel Kurulu haftası yaklaşırken Filistin’i resmen tanıyacak ülkelere dair peş peşe açıklamalar geliyor. Portekiz, tanıma kararını bugün açıklayacağını bildirmişti. 

Beklenen haber de bugün geldi. 

Avusturya, Kanada ve İngiltere de gündüz saatlerinde tanıyan ülkeler arasına girmişti. Fransa'nın ise tanıma işlemlerini Salı günü tamamlaması bekleniyor.

Filistin'i tanıyan ülkeler giderek artıyor.

Kanada, Avusturya ve İngiltere'nin ardından bir tanıma kararı da Portekiz'den geldi. 

Filistin’i tanıma haftası yaklaşırken ilk resmi adım dün Portekiz’den geldi. Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Portekiz, Filistin Devleti’ni tanıyacak ve resmi açıklama 21 Eylül Pazar günü yapılacak” ifadelerine yer vermişti.

Bugün tanıma kararı çıkarken, yarından itibaren 'tanıyan' ülkelerin sayısının artacağı tahmin ediliyor. 

Fransa, Salı günü BM Genel Kurulu öncesi Suudi Arabistan ile New York’ta düzenleyeceği konferansta Filistin’i devlet olarak tanıyacak. Cumhurbaşkanı Macron, yarın TSİ 22.00’de yapacağı konuşmada kararı resmen açıklayacak. Konferans, daha önce kabul edilen “New York Bildirisi” çerçevesinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve İsrail üzerindeki baskının artırılmasını hedefliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
