Yargıtay'dan Emsal Karar: "Estetik Ameliyattan Memnun Olmayan Hastaya Ücret İadesi Yapılmalı!"
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirterek memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılması gerektiğine hükmetti.
Yargıtay'a taşınan dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı.
Desene bu karardan sonra yaptıran kimse memnun kalmayacak peki bu ürün iadesi isini ne yapacagız o ne olacak
fiyatlar artar + neşter parası + sedye açtı ücreti gelir
