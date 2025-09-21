Yargıtay'dan Emsal Karar: "Estetik Ameliyattan Memnun Olmayan Hastaya Ücret İadesi Yapılmalı!"

Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrası eğrilik ve koku kaybı şikayetiyle ücret iadesi isteğinde bulundu. Ancak talebi reddedildi.

Ücret iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararının iptaline karar verdi.

Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu belirtti. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceği kararına vardı.

Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığı açıklandı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi.