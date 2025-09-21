onedio
Yargıtay'dan Emsal Karar: "Estetik Ameliyattan Memnun Olmayan Hastaya Ücret İadesi Yapılmalı!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 17:27

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyatlar için bir devri kapatacak emsal bir karara imza attı. Yargıtay, estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceğini belirterek estetik ameliyat sonrası memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyat olduktan sonra  memnun kalmayan hastaya ücret iadesi yapılmasını isteyen tüketici hakem heyetinin kararını iptal eden mahkeme hükmünü bozdu. Buna göre, estetik ameliyatların “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle hekimin yalnızca özenli davranmakla değil, istenilen sonucu sağlamakla da yükümlü olduğu vurgulandı. Estetik sonucu beklentiyi karşılamayan işlemlerin “ayıplı eser” sayılabileceği ifadesi kararda yer aldı.

Yargıtay'a taşınan dava, Ankara'da özel bir hastanenin başvurusu üzerine açıldı.

Hastanede burun deliği septumundaki yırtığın onarımı, burun kemiği eğriliğinin düzeltilmesi, burun etlerinin küçültülmesi ve estetik burun ameliyatı olan F.S., ameliyat sonrası eğrilik ve koku kaybı şikayetiyle ücret iadesi isteğinde bulundu. Ancak talebi reddedildi.

Ücret iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran F.S.’nin talebi kabul edildi. Ancak hastane, hakem heyeti kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 6. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tıbbi kusur olmadığına karar verdi ve iade kararının iptaline karar verdi.

Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına temyiz edilmesini talep etti. Bakanlık, estetik operasyonların Borçlar Kanunu uyarınca “eser sözleşmesi” sayıldığını, bu sözleşmelerde hekimin yalnızca tedavi yükümlülüğü değil, sonuç taahhüdü de bulunduğunu belirtti. Yargıtay da aynı yönde değerlendirme yaparak, estetik operasyonlarda hastanın memnuniyetsizliğinin hekimin sorumluluğunu doğurabileceği kararına vardı.

Ayrıca bilirkişi heyetinde estetik cerrah bulunmadığını belirterek, bu eksikliğin raporu geçersiz kıldığı açıklandı. Eksik ve hatalı değerlendirme nedeniyle yerel mahkeme kararı usule aykırı bulundu ve bozuldu. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Roomeo

Desene bu karardan sonra yaptıran kimse memnun kalmayacak peki bu ürün iadesi isini ne yapacagız o ne olacak

xeteb92327

fiyatlar artar + neşter parası + sedye açtı ücreti gelir

herohe7189

