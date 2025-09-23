onedio
article/comments
article/share
Birleşmiş Milletler'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: "İsrail'i Turnuvalardan Men Edin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 18:30

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA’ya İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde İspanya’nın da İsrail’in katılması halinde Dünya Kupası’nda yer almayacağı iddia edilmişti.

BM 80. Genel Kurulu, ABD’nin New York kentinde devam ederken, BM’den İsrail için bir çağrı yapıldı.

Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi önerisinde bulundu. FIFA ve UEFA, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle hem Rusya Milli Takımı’nı hem de kulüplerini turnuvalardan men etmişti.

FIFA ve UEFA’nın İsrail için ne karar vereceği ise henüz belli değil.

Öten yandan İspanya’nın da İsrail’in katılması durumunda 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayacağı iddia ediliyordu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
