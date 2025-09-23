Birleşmiş Milletler'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: "İsrail'i Turnuvalardan Men Edin"
Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA’ya İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde İspanya’nın da İsrail’in katılması halinde Dünya Kupası’nda yer almayacağı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BM 80. Genel Kurulu, ABD’nin New York kentinde devam ederken, BM’den İsrail için bir çağrı yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın