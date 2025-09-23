Birleşmiş Milletler'den FIFA ve UEFA'ya Çağrı: "İsrail'i Turnuvalardan Men Edin"

Birleşmiş Milletler, FIFA ve UEFA’ya İsrail’i tüm turnuvalardan men edilmesi önerisinde bulundu. FIFA ve UEFA, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle hem Rusya Milli Takımı’nı hem de kulüplerini turnuvalardan men etmişti.

FIFA ve UEFA’nın İsrail için ne karar vereceği ise henüz belli değil.

Öten yandan İspanya’nın da İsrail’in katılması durumunda 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmayacağı iddia ediliyordu.