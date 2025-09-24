Oğlunu Evlendirmek İsteyen Baba Gelin Tarafının İsteklerine İsyan Etti: "Ben Kuyumcu Dükkanı mı Açacağım!"

2025 yılı hükümet tarafından “Aile Yılı” ilan edilse de gençlerin evlenmesi ekonomik olarak oldukça zor. Lükse kaçmadan, düğün yapmadan evlenmek bile çok maliyetli. İşin içine düğün de girerse maliyetler milyonları bulabiliyor. Bunun üstüne bir de ailelerin inanılmaz istekleri olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oğlunu evlendirmek isteyen bir babanın isyanı yer aldı. Sadece başlık parası için 500 bin lira istenen baba, talep edilen altınlar karşısında ise “Arkadaş ben kuyumcu dükkanı mı açacağım!” ifadelerini kullandı.
Oğlunu evlendirmek isteyen babanın isyanı
Hint küpesi, Madonna kolyesi ve 10 tane 30 gram bilezik…
