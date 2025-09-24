onedio
Oğlunu Evlendirmek İsteyen Baba Gelin Tarafının İsteklerine İsyan Etti: "Ben Kuyumcu Dükkanı mı Açacağım!"

Oğlunu Evlendirmek İsteyen Baba Gelin Tarafının İsteklerine İsyan Etti: "Ben Kuyumcu Dükkanı mı Açacağım!"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.09.2025 - 10:18

2025 yılı hükümet tarafından “Aile Yılı” ilan edilse de gençlerin evlenmesi ekonomik olarak oldukça zor. Lükse kaçmadan, düğün yapmadan evlenmek bile çok maliyetli. İşin içine düğün de girerse maliyetler milyonları bulabiliyor. Bunun üstüne bir de ailelerin inanılmaz istekleri olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oğlunu evlendirmek isteyen bir babanın isyanı yer aldı. Sadece başlık parası için 500 bin lira istenen baba, talep edilen altınlar karşısında ise “Arkadaş ben kuyumcu dükkanı mı açacağım!” ifadelerini kullandı.

Oğlunu evlendirmek isteyen babanın isyanı 👇

Hint küpesi, Madonna kolyesi ve 10 tane 30 gram bilezik…

Çocuğunun sosyal medyadan bir kızla tanıştığını ve kızın ailesi ile tanıştıklarını ve iyi insan olduklarını söyleyen baba, eline verilen istek listesi ile hayatının şokunu yaşadı. Gelin tarafı sadece başlık parası olarak 500 bin lira isterken, Hint küpesi, Madonna kolyesi, tanesi 30 gramdan 10 tane bilezik ve kızın teyzesi ile çocuklarının düğünde giyeceği kıyafetleri bile istemiş…

İsmail Kahraman
