İstanbul’da Evlenmek 1 Milyon TL’ye Yaklaştı: İşte Kalem Kalem Hesaplama

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bu sorunun yanıtını verdi. İPA, 2025'te İstanbul'da evlenmenin maliyetini kalem kalem hesapladı. İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hesaplanan 2025 yılında İstanbul’da Evlenmenin Ortalama Maliyet Raporu yayınlandı.

Verilere göre İstanbul'da evlilik maliyeti 850 bin TL oldu. 2025’te İstanbul’da düğün, beyaz eşya, mobilya ve kiralık ev gibi kalemleri kapsayan evlilik maliyeti geçen yıla göre yüzde 44,2 artarak 850 bin 95 TL oldu.

2024 yılında ortalama 70 bin lira olan salon kiralama fiyatı, 2025’te yüzde 88,3 artarak 131 bin 800 liraya ulaştı.