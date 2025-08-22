onedio
İstanbul'da Evlenmek 1 Milyon TL'ye Yaklaştı: İşte Kalem Kalem Hesaplama

İstanbul’da Evlenmek 1 Milyon TL’ye Yaklaştı: İşte Kalem Kalem Hesaplama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 23:48

Evlilik hayali kuran çiftlere kötü haber! İstanbul Planlama Ajansı (İPA) evlenmenin maliyetini hesapladı. İstanbul'da evlenmenin maliyeti 2025 yılında ortalama 850 bin TL oldu. Beyaz eşyadan düğün salonuna kadar kalem kalem her şey hesaplandı. İşte İstanbul'da evlenme maliyetinin detayları!

2025'te İstanbul'da evlenmek kaç TL'ye mâl oluyor?

2025'te İstanbul'da evlenmek kaç TL'ye mâl oluyor?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bu sorunun yanıtını verdi. İPA, 2025'te İstanbul'da evlenmenin maliyetini kalem kalem hesapladı. İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından hesaplanan 2025 yılında İstanbul’da Evlenmenin Ortalama Maliyet Raporu yayınlandı. 

Verilere göre İstanbul'da evlilik maliyeti 850 bin TL oldu. 2025’te İstanbul’da düğün, beyaz eşya, mobilya ve kiralık ev gibi kalemleri kapsayan evlilik maliyeti geçen yıla göre yüzde 44,2 artarak 850 bin 95 TL oldu.

2024 yılında ortalama 70 bin lira olan salon kiralama fiyatı, 2025’te yüzde 88,3 artarak 131 bin 800 liraya ulaştı.

Evlilik maliyeti kalem kalem hesaplandı.

Evlilik maliyeti kalem kalem hesaplandı.

İPA araştırmasında evlilikle ilgili tüm harcamaları 5 kategori altında toplam 79 kalem baz alarak hesapladı. 

Hesaplamalar şöyle oldu:

  • Kır düğünü yapmanın maliyeti geçen seneye göre yüzde 30.2 artış göstererek 981 bin 895 liraya ulaştı. 

  • Beyaz eşya masrafları yüzde 36,1 arttı.

  • İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 135.000 TL’yi geçti.

  • 2025 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 250.000 TL’yi aştı.

Öte yandan maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın
maestro__

anca bu paraya kaçarak evlenirsiniz 🤭 ayrıca hem başınızı yakıp üzerine para ödemeyin derim 😉

atlas kadar

Asıl rakam dahil edilmeyen masraf kalemlerinde gizli. En mütevazi gelin bil en az 600BinTL lik gelin ister ki yok böyle gelin. Milyonu göze alın. 131BinTL ye... Devamını Gör

Trambolin

abart istersen

Bozkurt

Samsun'da evlenmek daha mı uygun? Ya da Adana'da? Artık her yer aynı.