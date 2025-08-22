Türkiye’nin En Güzel Evlerini Gezen Kullanıcı 200 Yıllık Yalının İçini Gösterdi

İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri de tarihi yalılarıdır. Tarihe tanıklık eden bu yalıların içini hepimiz merak etmişizdir. Fiyatlarını hayal bile edemediğimiz bu yalılardan birini TikTok'ta '@portakalyigit' isimli kullanıcı gezdi. 'Türkiye'nin en güzel evlerini geziyorum' başlıklı bir seri paylaşan kullanıcının bu kez adresi İstanbul'da 200 yıllık bir yalı oldu.
İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 600 yalı bulunuyor. Bu yalılardan biri de 200 yaşında olan Bahabey Yalısı.
