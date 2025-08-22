onedio
Türkiye’nin En Güzel Evlerini Gezen Kullanıcı 200 Yıllık Yalının İçini Gösterdi

Dilara Şimşek
22.08.2025 - 20:05

İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri de tarihi yalılarıdır. Tarihe tanıklık eden bu yalıların içini hepimiz merak etmişizdir. Fiyatlarını hayal bile edemediğimiz bu yalılardan birini TikTok'ta '@portakalyigit' isimli kullanıcı gezdi. 'Türkiye'nin en güzel evlerini geziyorum' başlıklı bir seri paylaşan kullanıcının bu kez adresi İstanbul'da 200 yıllık bir yalı oldu. 

Buradan izleyebilirsiniz:

İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 600 yalı bulunuyor. Bu yalılardan biri de 200 yaşında olan Bahabey Yalısı.

TikTok’ta ‘@portakalyigit’ isimli kullanıcı Bahabey Yalısı’nı takipçileriyle paylaştı. Boğaziçi’nde ilk inşa edilen yalılardan biri olan Bahabey Yalısı, 426 metrekare arsa üzerinde bulunuyor.  Çengelköy’de yer alan ve üç katlı olan bu yalının fiyatı 3 milyon 750 bin dolar değerinde. Öte yandan Bahabey Yalısı, 1. derece korunması gereken kültür varlığı statüsünde.

O videoya yapılan yorumlardan birkaçı ise şöyle👇🏻

