onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Boyu 1 Metre! Tarihin En Eski ve En Büyük Cinsel Organ Heykeli Diyarbakır’da Sergileniyor

Boyu 1 Metre! Tarihin En Eski ve En Büyük Cinsel Organ Heykeli Diyarbakır’da Sergileniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 16:45

İnsanlık tarihinin en ilginç kalıntılarına ev sahipliği yapan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen iki farklı eser, diğerlerinden daha fazla dikkat çekiyor. Nedeni ise dünyanın en eski ve en büyük erkek cinsel organ heykeli olması… Boyu tam 1 metre olan devasa penis tam 12 bin 500 yıllık. Dünyanın en eski cinsel organı olarak kabul edilen bu eser 1946’da Diyarbakır’da bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihin en büyük ve en eski erkek cinsel organ heykeli Diyarbakır’da.

Tarihin en büyük ve en eski erkek cinsel organ heykeli Diyarbakır’da.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen buluntular tarihe ışık tutuyor. Kentin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seren bu müzede iki farklı eser diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor. 

Krötip Tepe kazılarında 2010 yılında çay taşından yapılmış bir fallus* bulundu. Bu fallus yaklaşık 12 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip. Bu geçmiş ise onu dünyanın en eski erkek cinsel organı olarak kabul ettiriyor. 

Uzmanlara göre bu eserin kabile reisleri tarafından özel törenlerde kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Yalnıza törensel mi yoksa cinsel haz amacıyla mı kullanıldığına dair bir yanıt bulunmuyor.

*Fallus: Bir penis, penisi andıran bir nesne ya da erekte hâlindeki bir penisin mimetik bir görüntüsüdür. 

Bir metre boyutunda.

Bir metre boyutunda.

Müzede Helenistik döneme ait bir metre boyunda dev penis de sergileniyor. Bu eser 1946 yılında bulundu. Eserin 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyor. 

Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, “Erkek cinsel organı tarihin her döneminde ister törensel maksatla isterse de görsel maksatla bir çok yerde kullanılmıştır. Neolitik dönemde belirgin bir şekilde erkek cinsel organın varlığı ve özellikle vurgulanması, erk kültürün baskın olduğunu gösteriyor. Erkek cinsel organının, gücü ve iktidarı her daim sembol ettiğini de bizlere göstermektedir” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

geçmişimizi s2mişler ondan toparlanamıyoruz :))))))

ferit öztürk

boyu değil işlevi önemli bence espirisini yapıp ortamın zeka seviyesini yükseltmek istemiyorum. toprak ana heykelini de es geçmiş olmaları üzücü.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.