Boyu 1 Metre! Tarihin En Eski ve En Büyük Cinsel Organ Heykeli Diyarbakır’da Sergileniyor

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen buluntular tarihe ışık tutuyor. Kentin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seren bu müzede iki farklı eser diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor.

Krötip Tepe kazılarında 2010 yılında çay taşından yapılmış bir fallus* bulundu. Bu fallus yaklaşık 12 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip. Bu geçmiş ise onu dünyanın en eski erkek cinsel organı olarak kabul ettiriyor.

Uzmanlara göre bu eserin kabile reisleri tarafından özel törenlerde kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Yalnıza törensel mi yoksa cinsel haz amacıyla mı kullanıldığına dair bir yanıt bulunmuyor.

*Fallus: Bir penis, penisi andıran bir nesne ya da erekte hâlindeki bir penisin mimetik bir görüntüsüdür.