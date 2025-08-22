Boyu 1 Metre! Tarihin En Eski ve En Büyük Cinsel Organ Heykeli Diyarbakır’da Sergileniyor
İnsanlık tarihinin en ilginç kalıntılarına ev sahipliği yapan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen iki farklı eser, diğerlerinden daha fazla dikkat çekiyor. Nedeni ise dünyanın en eski ve en büyük erkek cinsel organ heykeli olması… Boyu tam 1 metre olan devasa penis tam 12 bin 500 yıllık. Dünyanın en eski cinsel organı olarak kabul edilen bu eser 1946’da Diyarbakır’da bulundu.
Tarihin en büyük ve en eski erkek cinsel organ heykeli Diyarbakır’da.
Bir metre boyutunda.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
geçmişimizi s2mişler ondan toparlanamıyoruz :))))))
boyu değil işlevi önemli bence espirisini yapıp ortamın zeka seviyesini yükseltmek istemiyorum. toprak ana heykelini de es geçmiş olmaları üzücü.
