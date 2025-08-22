Başak Yeni Ayında Büyük Dönüşüm Başlıyor! Kadersel Etkilerle Hangi Burçların Hayatı Değişecek?

Bireysel dönüşüm ve kadersel adımlar atılabilir Başak Yeni Ay'ında... Her burç kendi alanında, küçük de olsa anlamlı ve sağlam adımlarla dönüşme fırsatı elde edecek. Regulus (“kraliyet mührü”) sabit yıldızı üzerinde gerçekleşen bu Yeni Ay, hem yükseliş hem de çöküş anlamına gelecek.

Ay ve Güneş kadar Uranüs de bu dönemde etkisini gösterecek. İşte tüm bu etmenleri göz önüne aldığımızda, kariyer ve sağlık başta olmak üzere hayatınızın her alanında Başak burcunun etkisini hissedeceksiniz. Sıkı durun, güçlü bir dönüşüm başlıyor...