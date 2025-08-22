onedio
Başak Yeni Ayında Büyük Dönüşüm Başlıyor! Kadersel Etkilerle Hangi Burçların Hayatı Değişecek?

Başak Yeni Ayında Büyük Dönüşüm Başlıyor! Kadersel Etkilerle Hangi Burçların Hayatı Değişecek?

astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.08.2025 - 14:33

Ağustos ayının en önemli astrolojik olaylarından Yeni Ay'ın enerjisini hissetmeye başladık. Astrolojide 0 derece, yani 'yeni başlangıçların en saf hali' olarak kabul edilen bu dönemde hayatınızda kadersel değişimler yaşanabilir. Başak burcu temalarının vurgulandığı bu dönemde hızlı bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Önemli farkındalıklar, şifalı dönüşümler, bozuk ya da eksik olanın tamir edilmesi gündeme gelebilir. Peki, Başak Yeni Ay'ı ne zaman? Yeni Ay'da neler olacak, burçlar nasıl etkilenecek? 

İşte, Başak Yeni Ay'ında kadersel bir dönüşüm yaşayacak burçlar...

Başak Burcunda Yeni Ay Ne Zaman Gerçekleşecek?

Ağustos ayına damgasını vuracak olan Yeni Ay, 23 Ağustos Cumartesi sabahı saat 09.06'da meydana gelecek. Güneş ve Ay'ın 0 derece Başak burcunda kavuştukları Yeni Ay, güçlü bir dönüşüm ile birlikte ilerlemeyi, hırsları ve egoyu da ortaya çıkarabilir. Yükselmek de var, düşmek de... Ama bu dönemde hırslar ve intikamlar da gündemde olabilir.

Başak Yeni Ay'ında Neler Olacak?

Bireysel dönüşüm ve kadersel adımlar atılabilir Başak Yeni Ay'ında... Her burç kendi alanında, küçük de olsa anlamlı ve sağlam adımlarla dönüşme fırsatı elde edecek. Regulus (“kraliyet mührü”) sabit yıldızı üzerinde gerçekleşen bu Yeni Ay, hem yükseliş hem de çöküş anlamına gelecek. 

Ay ve Güneş kadar Uranüs de bu dönemde etkisini gösterecek. İşte tüm bu etmenleri göz önüne aldığımızda, kariyer ve sağlık başta olmak üzere hayatınızın her alanında Başak burcunun etkisini hissedeceksiniz. Sıkı durun, güçlü bir dönüşüm başlıyor...

İşte Başak Yeni Ay'ında Kadersel Dönüşüm Yaşayacak Burçlar

İkizler, Başak, Yay ve Balık burcunda Kraliyet mührünün kırıldığı bu Yeni Ay'da kadersel bir dönüşüm yaşanacak! 

  • İkizler: Duygusal temalar değişecek. Aile içinde ve romantik anlamda düzen tamamen dönüşecek. Bazı ilişkilerde ayrılık gündem olabilir. Zira hane içindeki ilişkiler sınanacak... 

  • Başak: Kaderin değiştiği nokta ise elbette Başak burcu... Bu yüzden özellikle kimlik, görünüm, alışkanlıklar ve kişisel hedefler tamamen değişecek. Evlilik, boşanma ya da iş hayatında dönüşüm ile adresinin değişmesi söz konusu olabilir. 

  • Yay: Kariyer dönüşümüne hazır olun! Yeni bir işe başlayabilir, kariyer planlarınızı tamamen değiştirebilir ve hayatınıza bambaşka bir yol çizebilirsiniz. 

  • Balık: İlişkilerde yeniden bağlanma ve duygusal yenilenme süreci başlıyor. Güçlü ortaklıklar, kalıcı bağlar, iş birlikleri ve sıkı dostluklar gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlar kadar yol ayrılıkları da mümkün unutmayın!

Peki, Başak Burcu Yeni Ay'ında Burçları Neler Bekliyor?

  • Koç: Uzun zamandır beklediğiniz pozisyon değişikliğinin tam zamanı. Hayatınızı değiştirmeye karar verirseniz, Yeni Ay size yardım edecek. Üstelik bedeniniz de şifa bulacak. 

  • Boğa: Romantizm ve yaratıcılık sizi saracak. Zihniniz ve kalbiniz canlanacak. Zekice atılımlar yapabilirsiniz, hayallerinizin peşinden koşarsanız tabii! 

  • İkizler: Hane içindeki her şey ile birlikte kaderiniz değişebilir! Ailevi meseleler gündemdeyken öz güvenli ama temkinli adımlar atmanız gerekebilir. 

  • Yengeç: Yolculuk başlıyor... Aslında derinlerde duygusal bir yolculuk sizi bekliyor. Ancak gerçek anlamda da yola çıkma ihtimaliniz yüksek, kalbinizin sesini dinleyin gitmek size iyi gelecek. 

  • Aslan: Ego savaşlarından kaçının... Kimseye kendinizi kanıtlamanıza gerek olmadığını kabul edip yeteneklerinizle ortaya çıkabilirsiniz. 

  • Başak: Kaderiniz tümüyle değişiyor! Aşk ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar gibi bitişlerden de söz edeceğiz. Bu ara sağlığınıza da dikkat edin. 

  • Terazi: Dengeyi bulacaksın! Belki de uzun zamandır hissetmediğin kadar huzurlu, mutlu ve güvende olmayı başarabilirsin bu Yeni Ay'da! 

  • Akrep: Yolunda gitmeyen düzene göz yumma... Şimdi gerçekleri görme, değişimi kabul etme ve hayatı olduğu gibi kucaklama zamanı. 

  • Yay: Kariyerinizde dönüşüm ile kaderiniz de değişecek. Hayatınızın bambaşka olabilir, artık bunu biliyorsunuz. 

  • Oğlak: Eğitim, gelişim, ilerleme ve akademik kariyere odaklanma vakti. Yurt dışı projeleri ve yaratıcı iş geliştirme süreçleri aklınızda olsun. 

  • Kova: Finansal konular gündeminde yer alacak! Para kazanmak istiyorsanız, şimdi harekete geçmenin tam sırası. 

  • Balık: Kaderinizin değişeceği bu süreçte en çok kendinizi önemsemelisiniz!

Bozkurt

Sal ve sel ekleriyle kullanılıp absürtleşen pek çok kelime gördüm ama "kadersel" listenin ilk sırasına sağlam bir giriş yaptı.

barış ve demokrasi

ben başak burcu, kadersel değişim hakkımı akepeden yana kullanabiliyormuyum acaba 😅, walla zenginlikte gözüm yok 😁