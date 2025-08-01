Ay Takvimine Göre Ağustos Ayı Saç Kesim Günleri! Saçını Ay Takvimine Göre Kestirenler Hayatını Değiştiriyor
Ay takvimine göre saç kesim günler belli oldu! Ağustos ayında, Ay'ın evreleri, konumlandığı burcun özellikleri ve gezegen hareketleriyle olan ilişkisine göre belirlenen takvimde hayatınıza olumlu etki edecek günler de var. Kimi zaman saçınızın hızlı uzaması, kimi zaman güzellik, kimi zaman ise hayat enerjinizin yenilenmesi için Ay takvimine dikkat ederek saçınızı kestirebilirsiniz.
Yenilenme fırsatı ve negatif enerjiden arınarak hayatın olumlu gücüyle dolup şifa almak için doğru saç ritüellerini de yapmayı unutmayın. Peki, Ağustos ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Ağustos ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirebilir?
İşte detaylar...
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Ağustos Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?
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Ağustos Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?
Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?
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