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Ay Takvimine Göre Ağustos Ayı Saç Kesim Günleri! Saçını Ay Takvimine Göre Kestirenler Hayatını Değiştiriyor

Ay Takvimine Göre Ağustos Ayı Saç Kesim Günleri! Saçını Ay Takvimine Göre Kestirenler Hayatını Değiştiriyor

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.08.2025 - 09:47

Ay takvimine göre saç kesim günler belli oldu! Ağustos ayında, Ay'ın evreleri, konumlandığı burcun özellikleri ve gezegen hareketleriyle olan ilişkisine göre belirlenen takvimde hayatınıza olumlu etki edecek günler de var. Kimi zaman saçınızın hızlı uzaması, kimi zaman güzellik, kimi zaman ise hayat enerjinizin yenilenmesi için Ay takvimine dikkat ederek saçınızı kestirebilirsiniz. 

Yenilenme fırsatı ve negatif enerjiden arınarak hayatın olumlu gücüyle dolup şifa almak için doğru saç ritüellerini de yapmayı unutmayın. Peki, Ağustos ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Ağustos ayında hangi günler saç kestirmek şanssızlık getirebilir? 

İşte detaylar...

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Ağustos Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

Ağustos Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 5 Ağustos Salı: Oğlak burcundaki Ay'ın zarafeti, cesur saç kesimleri için son derece uygun. Ay'ın 13. günü olan bu salı gününde öz güveninizi artıracak kesimlerin yanında boyama ve saç bakımını da düşünebilirsiniz.  

  • 6 Ağustos Çarşamba: Oğlak burcu etkisi sürerken saç kestirmek, öz güvenin ötesinde para da getirebilir bugün! Kesilen saçlarınızla gelir artışı ve bereket için bir ritüel yapmayı da unutmayın. 

  • 15 Ağustos Cuma: Boğa burcundaki Ay karizma ve güzelliğin habercisi! 23. Ay gününde saçlarınızı kestirmek bedensel anlamda şifanın da habercisi olabilir. Saçınız ise sağlıklı ve hızlı uzar! 

  • 21 Ağustos Perşembe: Aslan burcundaki Ay, aşkın habercisi. Yeni tarzınıla birilerinin dikkatini çekeceğiniz aşikar. Bugün size kalıcı bir aşk getirebilir. 

  • 24 Ağustos Pazar: Başak burcundaki Ay'ın bugün 2. günü... Bugün saç kestirmek ise sezgilerinizi güçlendirebilir. Üstelik saç sağlığı için de bir hayli olumlu bir gün.

  • 29 Ağustos Cuma: Ay'ın 7. günü ve Ay, Akrep burcunda bu kez. Yeni başlangıçların habercisi olan bugün, saç kesimi saçın uzamasının da hayatın da hızlanacağının habercisi. Yenilikleri kucaklayın. 

Saç Kesim Ritüeli: 6 ve 29 Ağustos'ta Deneyin! 

Geçmişten ayrılıp yeniye açılmak için yapabileceğiniz bir de saç kesim ritüeli var. Aslında bu ritüeli, içinizden gelen herhangi bir anda yapabilirsiniz. Ama Ağustos ayında özellikle 6 ve 29 Ağustos tarihleri bunun için uygun olacaktır. Peki, saç kesimi ritüeli nasıl yapılır?

Kesilen saçlarınızdan bir tutam ayırın. Bir kavanozun içerisine koyduğunuz saç tellerine adaçayı, lavanta ya da biberiye gibi tütsü yapıldığında enerjiyi yenileyen kurutulmuş otlardan birini ekleyin. Kavanozu avucunuzun içine alın ve niyet edin. Genel olarak saçlarınızla birlikte geçmişten arınmayı, gelecekte şansı, yenilenmeyi ve yolunuzun aydınlanmasını dileyebilirsiniz. Son olarak, kavanozun içindeki etrafınıza zarar vermeyeceğinizden emin olduğunuz bir yerde tütsüleyin. Sönene kadar bekledikten sonra ise külleri deniz ya da göl gibi büyük sulara dökebilirsiniz. Bu sayede yenilenen enerjiniz hayatınızda olumlu gelişmeleri destekleyecektir!

Ağustos Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Ağustos Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 1 Ağustos Cuma: Akrep burcundaki Ay, bu kez saç kesimi için pek uygun bir konumda değil. Bugün saç kesmek ise dökülmelerin ve saç kaybının habercisi olabilir. 

  • 2 Ağustos Cumartesi: 10. Ay gününde kesimin yanı sıra, saç rengi ve şekli değiştirmeyi de tercih etmeyin. Bugünlerde kesilen saç kısmetinizi de kapatabilir üstelik. 

  • 3 Ağustos Pazar: Artık Yay burcuna geçen Ay, saçınızın uzamasını yavaşlatabilir. Aynı zamanda sezgilerinizin ve iç sesinizin de sessizleşmesine neden olabilir. 

  • 9 Ağustos Cumartesi: Kova burcundaki yeni ay küçülen fazda. Bu durumda saçınıza yaptırdığınız işlemler sizi memnun etmeyebilir. 

  • 11 Ağustos Pazartesi: Balık burcuna geçen Ay, kararsızlığın da habercisi. Yanlış kararlar vermenize, saçınızın modelinde de hayatınızda da memnun olmayacağınız yollara sapmaya işaret olabilir. 

  • 17 Ağustos Pazar: 25. Ay gününde bu kez İkizler burcunda Ay. Bugünlerde kesim yaptırmak ise son dördün fazının enerjisi ile ışıltınızı kesebilir. Bugün makas değil, maske ve cilt bakım günü olmalı. 

  • 31 Ağustos Pazar: Yeni Ay'ın 9. gününe denk gelen ayın son günü, saç kestirmek ise kariyerinizin de önünü kesebilir. İlerleyişinizi durdurabilir. 

Ağustos Ayının Nötr Saç Kesim Günleri:

Saç kesiminin ne tavsiye edildiği, ne de tavsiye edilmediği günler de var. Yani bugünler yaptıracağınız işlemlerin hayatınıza olumlu ya da olumsuz bir etkisi öngörülmez. Ağustos ayında astrolojinin sessiz kaldığı günler ise: 

4, 7, 8, 18, 20, 25, 28 ve 30 Ağustos günleri.

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir?

Yüzlerce yıllık bir gelenek olan Ay’a göre saç kestirme inancı, geleneksel tarım takvimleri ile paralel bir şekilde gelişmiştir. Saçların kesimi, toprağın bereketi ile ilişkilendirilir. Toprak için hasat zamanı, aslında saçınız ile birlikte hayatınız için de benzer bir zamanı çağrıştırabilir.

Yeni Ay (Hilal), Ayın büyüyen ve küçülen evreleri genellikle enerjiyi destekler. Pek çok kişi gökyüzünde Hilal'i gördüğünde güçlü saçlar, canlılık ve hızlı uzama için saçını kestirir. 

Ay Takvimine Göre Saç Kestiren Ünlüler

Bu çok eski gelenek yakından tanıdığımız bazı ünlüler için de bir hayli önemli. Shakira ve Gisele Bündchen, saçını ay takvimine göre kestiren isimler arasında. 

Gisele Bündchen, geçtiğimiz yıl People’a verdiği röportajda, Yengeç burcu olduğunu ve burcunun yönetici gezegeni Ay’a göre saç kestirdiğini açıkladı. Bündchen, “Ayın evrelerini büyük annemden öğrendim. Hilal halindeyken saçımı kesetirim.' diyor. 

Shakira ise yaptığı bir paylaşımında “Bugün bana Ay’ın saçımı kesmeye uygun olduğunu söylediler.” diyerek Ay’ın en doğru zamanı bildiğini ifade etmişti. 

Ağustos 2025'in Saç Kesim Günleri Nasılı Belirlendi? 

Her ay olduğu gibi biz de Ağustos ayının saç kesim günlerini Ay'ın evrelerine göre belirledik. Ay'ın hangi evrede olduğu kadar hangi burçta olduğunun da etkili olduğunu bildiğimiz için gökyüzündeki duruma da dikkat ettik.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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