2025’te Burçlara Göre Hangi Dersleri Öğreneceğiz?

Yılın ortasındaki Neptün'ün karşıtlıkları ve belirsizliklerle birlikte Uranüs'ün etkisi, Başak burcunun düzen ve kontrol takıntısını bir pamuk yumağı gibi hafifçe dağıtacak. Görünen o ki bu yıl Başak burcunun her zaman mükemmel bir şekilde hazırlanmış olan to do list'leri su almaya başlıyor... Titizlikle düzenlenmiş Excel dosyaları aniden anlamsızlaşıyor. 📉📎

Evren, bu yıl Başak'a bir mesaj gönderiyor: 'Her şeyi toparlamaya çalışırken, kendini dağıtma.' Çünkü hayat, farklı bir bakış açısı sunacak:

Her şeyi düzeltmek ve kontrol etmek zorunda değilsin. İnsanların dağınık olabileceğini, her şeyin her zaman mükemmel olamayacağını öğreniyorsun...

Tabii Başak burçları yılın sonunda hâlâ Google Keep kullanıyor olabilir, ancak artık her nefes alışını hatırlatıcıyla kontrol etme ihtiyacı duymayacak. Hayatın kontrol edilemez ve öngörülemez doğasını kabullenmeyi öğrenmiş olacak. Kendi iç dünyasında bir denge ve huzur da bulacak. Ve belki de bu süreçte, kendi içindeki dağınıklığı ve kontrol dışı durumları kabul etmeyi de öğrenir.

2025’te Başak'ın son kez duyacağı söz: “Boş ver kuzum, o yazım hatası kimseyi öldürmedi!”