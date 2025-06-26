2025’te Burçlara Göre Hangi Dersleri Öğreneceğiz?

Yılın ilk çeyreğinde gökyüzünde beliren Terazi burcundaki Ay Tutulması, ilişkilerde her zaman 'ben bilirim' tavrını takınan Koç burçlarını adeta sarsıyor. Bu, ilişkilerde daima hakim olmayı seven Koç burçları için bir uyanış anı oluyor. Hemen ardından, iletişim gezegeni Merkür'ün retrosu ise Koç burcunda başlayarak, 'Sadece konuşmak yetmez, dinlemeyi de bilmek gerek' mesajını veriyor. Bu durum, siz değerli Koç burçlarını biraz sinirlendirebilir. 😤

İşte tüm bunlarla başlayan uyanış ve ortaya çıkan güçlü enerji, 2025 yılı boyunca Koç burçlarını her zaman olduğu gibi savaşları kazanmaya odaklanmak yerine, savaşmamayı da öğrenmeye zorlayacak! Çünkü hayat, onlara farklı bir bakış açısı sunacak:

'Ben' demek kolaydır, ancak 'biz' demek gerçek cesaret gerektirir.

Böylece bu yıl, Koç burçları cesaretin sadece ileriye doğru atılmak olmadığını, bazen durup geri çekilmek gerektiğini de deneyimleyecek.

Peki, bu ne anlama geliyor? Koç burçları, yılı aynı şekilde bitirmeyecek. Yılı yalnız kurt olarak başlayan Koçlar, yılı takım oyuncusu olarak kapatacak. (Ya da en azından bu yönde çaba gösterecekler… biz yine de umutluyuz ve onları destekliyoruz.)

2025'te Koç'un son kez duyacağı söz: “Sadece sen yoksun bu dünyada canısı…”