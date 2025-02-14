Burcuna Göre Eski Sevgilini Nasıl Mutsuz Edersin?

Uyum, denge ve adalettir onun mottosu! Karşısındakine haksızlık ettiğine ikna olan bir Terazi iflah olmaz. Bu vicdan azabıyla adeta kuru bir yaprak gibi savrulur durur! Sizden sonra yeni aşklara yelken açsa da sizi üzecek ne yaptığını düşünür... Bir de üzerine yeni ilişkisini berbat etmemek için ne yapacağını şaşırır. Her şeyi daha iyi yapmak için verdiği mücadele ile şimdi sahiden çuvallayabilir.