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Burcuna Göre Eski Sevgilini Nasıl Mutsuz Edersin?

Burcuna Göre Eski Sevgilini Nasıl Mutsuz Edersin?

Sevgililer günü burç astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
14.02.2025 - 10:58

Unutuldu mu eskiler, kapandı mı geçmişin yarası? Yok ben hâlâ unutmadım diyorsanız, eski sevgilinizi üzmenin bir yolunu biliyoruz! Üstelik bunun için tek ihtiyacınız olan eski sevgilinizin burcu. Burcuna göre, eski sevgilinizi için için ağlatacak ve hatta kıskançlıktan deliye döndürüp sizi aramasını sağlayacak ipuçları veriyoruz. E artık gerisi sizde! 

İşte, eski sevgiliyi geri döndürmenin; dönmese de kudurtmanın en iyi yolu!

Hadi Burcunuzu Seçin

Her gün başka bir eğlencede "Seninleyken yapamadıklarımı yapıyorum" mesajı vermek!

Fazlasıyla zeki olan Koç burçları alttan alttan verdiğiniz bu mesajı anlayacak ve gizli oyunları sevmedikleri için kızacaklardır. Daha da önemlisi 'seninle mutlu değildim' mesajına tahammül edemeyerek hiç akıllarında yokken ve istemsizce sizinle rekabete gireceklerdir. Stalklamaya devam edin, çünkü pek yakında kendisi olmaktan çıkacak!

Geçmişi hafife alıp bir anda yenilenmek: "Aman canım, ayrılık bana pek iyi geldi!"

Güven ve sadakat bağı kurması uzun zaman alan Boğa burçları, yaşadıklarının değersizleştirilmesine tahammül edemezler. Özellikle de duygularını zor kabul ettikleri için sizin ayrılığı kabul edip üzerine bir de bundan mutluluk duymanıza bir hayli kırılacaktır. Kendilerini değersiz hissederek depresyona bile girme ihtimalleri var, bizden söylemesi! Zira, kendilerini kullanılmış ve unutulmuş hissedecekler.

"O, beni hiç sevmemiş zaten" dramı yaratarak dedikodusunu yapmak!

Dün yüzüne gülen sevgilisinin şimdi arkasından konuşmasını asla kabul edemez bir İkizler! Resmen darmaduman olacaktır... Çünkü bunu başta zekasına bir hakaret olarak görüp yaptığınız mağdur edebiyatını da sindirmekte zorlanacak. Tam karar vermişken, kendi yoluna bakmaya hazırlanmışken onu dipsiz bir kararsızlık kuyusuna atmak üzeresiniz! Açıkçası buradan uzun süre çıkabileceğini de sanmıyoruz.

İlişkiye dair sırları deşifre etmek: "Hiç göründüğü gibi değildi aslında..."

Bitmiş de olsa yaşananlara saygısı asla bitmez bir Yengeç burcunun! Sırlarınız ve sadece size özel olan yaşanmışlıklarınız onun en derinleridir. Hatta açık söyleyelim, ilişkiyi bitiren taraf bile olsa geçmişe tutunur bir Yengeç... Şimdi kimsenin bilmediklerini deşifre ederek onu adeta çıplak bırakıyorsunuz. Bir daha hiç kimseye güvenemeyebilir. Onu sonsuz bir yalnızlığa mahkum etmiş olabilirsiniz, bizden söylemesi!

Seni hiç sevmedim mesajı vermek: "Gerçek aşkı şimdi buldum"

Öz güvenleri ve egolarıyla tanırız Aslan burçlarını! Sizin bu yaptığınız ise onun kendine olan güvenini yerle bir etmek demek. Kendine defalarca 'Beni nasıl bu kadar kolay unuttu?' diye soracağı kabuslarla baş başa kalacak. Yeni birini bulmanızın yanında bir de hiç sevilmemiş olduğunu hissederse, işte o zaman işler fena halde karışacak. İncinen gururunu toplaması ve kontrolü yeniden eline alması zor olacak!

Ondan akıl almaya çalışmak: "Sence şimdi ne yapmalıyım?"

Karmaşayı, plansızlığı ve düzensizliği hiç sevmez Başak burçları! Açıkçası ayrılık sebebiniz bile bu olabilir... Önünü göremeyen insanlara ve sorgulama yeteneği olmayan kişilere tahammül edemez. Her ne kadar eleştirmeyi sevse de güç ister karşındakinden. Bu yüzden sürekli kendisinden akıl isteyen birinden ne kopabilir ne de yanında kalabilir. Siz ona 'Sence ne yapmalıyım?' dedikçe içi düğüm düğüm olacak ve asla gidemeyecek... Ama kalamayacak da unutmayın!

Tüm suçu ona atmak: "Birlikte mükemmeldik ama sen her şeyi berbat ettin"

Uyum, denge ve adalettir onun mottosu! Karşısındakine haksızlık ettiğine ikna olan bir Terazi iflah olmaz. Bu vicdan azabıyla adeta kuru bir yaprak gibi savrulur durur! Sizden sonra yeni aşklara yelken açsa da sizi üzecek ne yaptığını düşünür... Bir de üzerine yeni ilişkisini berbat etmemek için ne yapacağını şaşırır. Her şeyi daha iyi yapmak için verdiği mücadele ile şimdi sahiden çuvallayabilir.

"Sensiz yaşayamam" depresyonları ile dolu mesajlar atmak... Ama yeniden barışmamak!

Tutkulu, sadık ama şüphecidir Akrep burçları! Bu yüzden kuruntulara kapılabilir, kafalarında çokça kurabilirler yaşananları... 'Sensiz yaşayamam' dedikçe siz, üzerinize titrer. İyi olduğunuzdan emin olmak zorunda hisseder kendini. Yeniden bir araya gelmeyi bile düşünebilir, ama yüz vermezseniz işte en büyük ceza bu olur. Onu içini kemiren kuruntularla baş başa bıraktınız şimdi... Bu onun için en büyük sabır testi olacak, ta ki iyi olduğunuzu anlayana kadar!

Kurban rolü üstlenmek: "Hayatımı mahvettin..."

Özgürlüğünden asla vazgeçemeyen Yay burçlarını duygusal dramlarla kafese koymak mı? İşte bu yapılabilecek en büyük kötülük! Suçluluk duygusu, geçmişe hiç de istemeden bağlanmak ve yüklerinden kurtulamamak bekliyor şimdi onu. Maceraya atılmayı heyecanla bekleyen ruhunun renkleri solabilir. Zira depresyona ve enerjini düşüren suçlamalara tahammülü yoktur. Artık bir daha uyku bile uyuyabileceğini sanmıyoruz.

Ortak arkadaşlarla plan yapıp "İstesen de benden kurtulamazsın" imajı yaratmak!

Her sorumluluğu, ilişkiyi ve düzeni ciddiye alan Oğlak burçlarının düzenini bozmak mı? Sahiden acımasızca... Hele de alıştığı düzeni ve konfor alanı haline getirdiği arkadaş çevresini ele geçirirseniz, işte o zaman olanlar olur. Kontrolü tamamen kaybetmek üzere! Disiplinini, istikrarını ve düzenini bozmakla kalmadınız; rahat ettiği anları da elinden aldınız. Şimdi uykusuz geceler, sizden uzaklaşmak için kara kara düşünceler başlıyor...

Sen çok değiştin baskısı yapmak: "Eskiden daha eğlenceliydin, artık komik değilsin..."

Sadece kendilerine sadık desek yeridir Kova burçları için! Bireysel alanlarına ve kendilerine düşkündürler... Bu yüzden üstü kapalı eleştiriler ve baskıya tahammül edemezler. Hele bir de 'değiştin' yaftası ile sinirler iyice gerilir. Ama son ve acımaz vuruş ise onu eskisiyle kıyaslamak olur. Artık daha iyi olmadığını düşündüğünde kendi içinde kaybolacaktır.

"Abartıyorsun..." diyerek duygularını küçümsemek!

Abartmak mı?.. Şüphesiz ki bir Balık burcunu yıkan darbedir bu! Duygularını her zaman doruklarda yaşayan Balık burçları duyularının hafife almasından çok yara alırlar. Hele bir de duygularını görmezden geliyorsanız, yani aynı davranışı tekrarlıyor ve üzerine gidiyorsanız artık geri dönüşü yoktur. İçlerindeki çocuğu ağlatmayı başardınız, desek yalan olmaz. Çünkü hiçbir duyguyu abarttıklarını düşünmezler; zira onların duyularından daha önemli hiçbir şey yoktur. İşte şimdi ona kalan sadece gözyaşı!

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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