Burcuna Göre Eski Sevgilini Nasıl Mutsuz Edersin?
Burcuna Göre Eski Sevgilini Nasıl Mutsuz Edersin?
Unutuldu mu eskiler, kapandı mı geçmişin yarası? Yok ben hâlâ unutmadım diyorsanız, eski sevgilinizi üzmenin bir yolunu biliyoruz! Üstelik bunun için tek ihtiyacınız olan eski sevgilinizin burcu. Burcuna göre, eski sevgilinizi için için ağlatacak ve hatta kıskançlıktan deliye döndürüp sizi aramasını sağlayacak ipuçları veriyoruz. E artık gerisi sizde!
İşte, eski sevgiliyi geri döndürmenin; dönmese de kudurtmanın en iyi yolu!
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Her gün başka bir eğlencede "Seninleyken yapamadıklarımı yapıyorum" mesajı vermek!
Geçmişi hafife alıp bir anda yenilenmek: "Aman canım, ayrılık bana pek iyi geldi!"
"O, beni hiç sevmemiş zaten" dramı yaratarak dedikodusunu yapmak!
İlişkiye dair sırları deşifre etmek: "Hiç göründüğü gibi değildi aslında..."
Seni hiç sevmedim mesajı vermek: "Gerçek aşkı şimdi buldum"
Ondan akıl almaya çalışmak: "Sence şimdi ne yapmalıyım?"
Tüm suçu ona atmak: "Birlikte mükemmeldik ama sen her şeyi berbat ettin"
"Sensiz yaşayamam" depresyonları ile dolu mesajlar atmak... Ama yeniden barışmamak!
Kurban rolü üstlenmek: "Hayatımı mahvettin..."
Ortak arkadaşlarla plan yapıp "İstesen de benden kurtulamazsın" imajı yaratmak!
Sen çok değiştin baskısı yapmak: "Eskiden daha eğlenceliydin, artık komik değilsin..."
"Abartıyorsun..." diyerek duygularını küçümsemek!
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