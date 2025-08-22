Bebeklerini Vegan Beslediği İçin CİMER’e Şikayet Edilen Anne Açıklama Yaptı

'Haberi paylaştığımız kişiler eşim ve benden daha öfkelendiler. Biz konuya asla öyle yerden bakmıyoruz. Eşim ve ben 30 yaşından sonra vegan beslenmeye seçmiş, hayvanların yaşam hakkını bu yaştan sonra idrak etmiş insanlarız. Sağlıksal boyutuna geldiğimizde bizim de her zaman vegan olduğumuz döneme kadar aklımızda soru işareti vardı. O yüzden bu şikayetin temelini çok iyi anlıyoruz. Görüşmeye gittik. Aslında sorulması gereken sorular bize soruldu. CİMER’de konu çocuklar olduğunda hiçbir süzgeç mekanizmasının olmadığını ve her şikayetin değerlendirildiğini, dosyaların açıldığı öğrendik. Bebeğimizin sağlığıyla ilgili sorulara cevap verdik. Sonun da takdiri Sosyal Hizmetler görevlerinin insiyatifine bıraktık. Şikayet, CİMER, ihmal kelimelerini görünce biz de üzüldük.

Veganlık sizi herhangi bir şeyden mahrum bırakmaz, sizi sağlıksız yapmaz. Ön yargısı olanlar varsa vegan beslenmeye şans versinler.'