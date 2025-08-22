Bebeklerini Vegan Beslediği İçin CİMER’e Şikayet Edilen Anne Açıklama Yaptı

Türkiye’de bir anne-baba 18 aylık bebeklerini vegan beslemek istedikleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildiklerini açıkladı. Instagram’da ‘@secildurancamur’ isimli kullanıcı, şikayet üzerine Sosyal Hizmetler’in iletişime geçtiğini ve savunma verdiklerini söyledi. Seçil Duran Çamur, yaşadıklarını paylaştığı bir videoyla anlattı.
"Veganlık sizi herhangi bir şeyden mahrum bırakmaz."
Videoya gelen yorumlar şöyle oldu:
