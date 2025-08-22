onedio
İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Beklentisini Açıkladı: "Gram Altın 6 Bin TL Olacak”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 23:09

Yatırımcısına her dönem kazandırdığı için 'güvenli liman' olarak adlandırılan altında son durum merak ediliyor. Bir dalgalı bir durgun seyir izleyen altında fiyatların yükselip yükselmeyeceği de yanıt bekleyen sorular arasında. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber'de altın fiyatlarını değerlendirdi. 'Gram altın ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, beklentisinin 6 bin TL olduğunu açıkladı. 

Altında son durum: Altın fiyatları ne kadar?

Türkiye’de en çok yatırım yapılan araçlardan biri de altın. Bu nedenle altın fiyatları her gün en fazla aratılan sorulardan biri. Gram altın 4 bin 400 TL seviyesinde izlerken; çeyrek altın 7 bin 300 TL; yarım altın ise 14 bin 500 TL’den alıcı buluyor.

Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak? İslam Memiş, tahminini paylaştı.

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gram altın öngörüsünü paylaştı. Türklere en çok kazandıran yatırım aracının gram altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yastık altında 7 bin tondan fazla altın olduğunu söyledi.

Gram altın kaç TL olacak?

2025 yılına 3 bin 500 TL seviyesinde başlayan gram altının 4 bin 420 TL'ye yükseldiğini vurgulayan İslam Memiş, 'Hedefimiz 6 bin lira' dedi. Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6 bin lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan, enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4.380 civarında oyalanır ama 2026’da 6.000 lira seviyesine çıkacak. Uzun vadede program yapmak lazım altın için. Artık Merkez bankaları da rezerv biriktiriyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezerv konusunda rekor kırıyor.'

İslam Memiş'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
