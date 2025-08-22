İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Beklentisini Açıkladı: "Gram Altın 6 Bin TL Olacak”

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gram altın öngörüsünü paylaştı. Türklere en çok kazandıran yatırım aracının gram altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yastık altında 7 bin tondan fazla altın olduğunu söyledi.

Gram altın kaç TL olacak?

2025 yılına 3 bin 500 TL seviyesinde başlayan gram altının 4 bin 420 TL'ye yükseldiğini vurgulayan İslam Memiş, 'Hedefimiz 6 bin lira' dedi. Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6 bin lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan, enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4.380 civarında oyalanır ama 2026’da 6.000 lira seviyesine çıkacak. Uzun vadede program yapmak lazım altın için. Artık Merkez bankaları da rezerv biriktiriyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezerv konusunda rekor kırıyor.'