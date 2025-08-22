İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Beklentisini Açıkladı: "Gram Altın 6 Bin TL Olacak”
Yatırımcısına her dönem kazandırdığı için 'güvenli liman' olarak adlandırılan altında son durum merak ediliyor. Bir dalgalı bir durgun seyir izleyen altında fiyatların yükselip yükselmeyeceği de yanıt bekleyen sorular arasında. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber'de altın fiyatlarını değerlendirdi. 'Gram altın ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, beklentisinin 6 bin TL olduğunu açıkladı.
Altında son durum: Altın fiyatları ne kadar?
Gram altın yıl sonunda ne kadar olacak? İslam Memiş, tahminini paylaştı.
İslam Memiş'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
