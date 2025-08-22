Döviz Yükselecek mi? Ekonomist Emre Alkin, Dolar/TL Korkusu Yaşayanlara Tek Tek Anlattı

“Döviz yükselecek” diye korku içinde olanlara iki haberim var:

- Zaten sürekli yükseliyor

- Kontrol etmeye çalıştığımızda sonunda yükseliyor

Grafikte basitçe şunu gösteriyor: Dolar geride bıraktığımız 12 ayda birçok para birimine karşı değer kaybederken, TL’ye karşı her gün değer kazandı. Kontrol çabasına rağmen. Carry Trade yapanlar TÜFE’ye bakmıyor. “Faizi düşürürken aman kuru elden kaçırmayın” diyor. Yani TL değer kazanmıyor, sadece kontrollü şekilde değer kaybettiriliyor. Böylelikle döviz bazında muazzam kazançlar ortaya çıkıyor. Sonuç: Sanayici, ihracatçı, tüccar, esnaf ve vatandaş zor duruma düşüyor. İllüzyon içinde olanlar varsa diye anlatıyorum.