onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Döviz Yükselecek mi? Ekonomist Emre Alkin, Dolar/TL Korkusu Yaşayanlara Tek Tek Anlattı

Döviz Yükselecek mi? Ekonomist Emre Alkin, Dolar/TL Korkusu Yaşayanlara Tek Tek Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.08.2025 - 17:58

Döviz yükselecek mi?” Sorusu vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, X hesabından dolar/TL korkusu yaşayanlara dair bir açıklama yaptı. Alkin, “Döviz yükselecek diye korku içinde olanlara iki haberim var” sözleriyle anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomist Emre Alkin'in paylaşımı şöyle oldu:

Ekonomist Emre Alkin'in paylaşımı şöyle oldu:
twitter.com

Döviz yükselecek” diye korku içinde olanlara iki haberim var:

- Zaten sürekli yükseliyor

- Kontrol etmeye çalıştığımızda sonunda yükseliyor

Grafikte basitçe şunu gösteriyor:  Dolar geride bıraktığımız 12 ayda birçok para birimine karşı değer kaybederken, TL’ye karşı her gün  değer kazandı. Kontrol çabasına rağmen. Carry Trade yapanlar TÜFE’ye bakmıyor. “Faizi düşürürken aman kuru elden kaçırmayın” diyor. Yani TL değer kazanmıyor, sadece kontrollü şekilde değer kaybettiriliyor. Böylelikle döviz bazında muazzam kazançlar ortaya çıkıyor. Sonuç: Sanayici, ihracatçı, tüccar, esnaf ve vatandaş zor duruma düşüyor. İllüzyon içinde olanlar varsa diye anlatıyorum.

Emre Alkin'in paylaştığı grafik ise şöyleydi👇🏻

Emre Alkin'in paylaştığı grafik ise şöyleydi👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu:

Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın