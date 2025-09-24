onedio
Mahkemeden Durdurma Kararı: CHP’nin İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılacaktı!

Mahkemeden Durdurma Kararı: CHP'nin İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılacaktı!

24.09.2025 - 11:10 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 11:17

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: Yeni Şafak

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul Başkanlığı’nda bugün kongre yapılacaktı.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul Başkanlığı'nda bugün kongre yapılacaktı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan dava kapsamında kritik bir ara karar verdi.

Mahkeme, 02 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını, yerine geçici yönetim atandığını ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Kongrenin durdurulması için yazı gönderildi.

Kongrenin durdurulması için yazı gönderildi.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, 'Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.' denildi.

