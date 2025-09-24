Mahkemeden Durdurma Kararı: CHP’nin İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılacaktı!

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, 'Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.' denildi.