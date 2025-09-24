Mahkemeden Durdurma Kararı: CHP’nin İstanbul İl Kongresi Bugün Yapılacaktı!
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi.
Kaynak: Yeni Şafak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürsel Tekin’in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul Başkanlığı’nda bugün kongre yapılacaktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kongrenin durdurulması için yazı gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın