Amsterdam Belediye Meclisi’nden Karar: İsrail Takımları Kentte İstenmiyor

Birleşmiş Milletler yetkilileri, dün FIFA ve UEFA’ya İsrail’i ve kulüp takımlarını turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. Amsterdam Belediye Meclis’nde İsrail takımları için yeni bir karar alındı.

DENK Partisi Amsterdam Belediye Meclis Grubu Başkanı Sheher Han'ın İsrail'in yasa dışı ilhak ve ırkçılık politikalarına katılan kulüplerin şehirde istenmediğini kaydeden tasarısı, Belediye Meclisinde onayladı.

Tasarıda, 'yasa dışı yerleşim yerlerinde kurulmuş, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksuz işgallerin devam etmesine katkıda bulunan veya kendi radikal taraftar gruplarındaki aşırılık yanlısı ve ırkçı ifadelere karşı sistematik olarak harekete geçmeyi reddeden spor kulüplerinin' Amsterdam'da istenmediği ilan edildi.