Haberler
Gündem
Amsterdam Belediye Meclisi’nden Karar: İsrail Takımları Kentte İstenmiyor

Hollanda
İsmail Kahraman
24.09.2025 - 14:53

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye meclisine sunulan 'işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan' ülkelerden gelen spor kulüplerinin kentte istenmediği belirten karar meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin aldığı karar,  9’a karşı 42 oyla kabul edilirken kararın Hollanda’daki spor kuruluşları ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.

Binlerce Filistinli öldüren milyonlarcasını ise açlığa mahkum eden İsrail’e dünyanın çeşitli bölgelerinden tepki gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, dün FIFA ve UEFA’ya İsrail’i ve kulüp takımlarını turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. Amsterdam Belediye Meclis’nde İsrail takımları için yeni bir karar alındı.

DENK Partisi Amsterdam Belediye Meclis Grubu Başkanı Sheher Han'ın İsrail'in yasa dışı ilhak ve ırkçılık politikalarına katılan kulüplerin şehirde istenmediğini kaydeden tasarısı, Belediye Meclisinde onayladı.

Tasarıda, 'yasa dışı yerleşim yerlerinde kurulmuş, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksuz işgallerin devam etmesine katkıda bulunan veya kendi radikal taraftar gruplarındaki aşırılık yanlısı ve ırkçı ifadelere karşı sistematik olarak harekete geçmeyi reddeden spor kulüplerinin' Amsterdam'da istenmediği ilan edildi.

Geçtiğimiz yıl Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maçta büyük olaylar çıkmıştı.

İsrailli taraftarlar, 7 Kasım 2024'te Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve sonrasında Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını sökerek ve Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalarla saldırmıştı.

Maç sonrası Maccabi Tel Aviv taraftarlarına karşılık verilmesiyle büyüyen olaylarda, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail hükümeti, Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları 'taraftarlarının saldırıya uğradığı' şeklinde sunmaya çalışırken Belediye Başkanı Femke Halsema, olaylar sonrası haziran ayında Maccabi taraftarlarını şehre bir daha davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Maccabi Tel Aviv bu sene Avrupa Ligi'ne katılırken UEFA'nın, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrailli takımları UEFA organizasyonlarından men edilmesine yönelik değerlendirmeyi bu hafta yapması bekleniyor.

