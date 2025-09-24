Amsterdam Belediye Meclisi’nden Karar: İsrail Takımları Kentte İstenmiyor
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye meclisine sunulan 'işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan' ülkelerden gelen spor kulüplerinin kentte istenmediği belirten karar meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin aldığı karar, 9’a karşı 42 oyla kabul edilirken kararın Hollanda’daki spor kuruluşları ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.
Binlerce Filistinli öldüren milyonlarcasını ise açlığa mahkum eden İsrail’e dünyanın çeşitli bölgelerinden tepki gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maçta büyük olaylar çıkmıştı.
