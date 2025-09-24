“Türk Dönerini Almanya ‘Söner’ Olarak Tescilledi” İddialarına Döner Federasyonu Son Noktayı Koydu

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın itirazı üzerine reddedildi. Bunun üzerine Almanya’nın döneri ‘Söner’ ismiyle tescillendiği iddia edildi. Bildiğiniz üzere Almanya’ya döneri işçi olarak göç eden Türkler götürdü. Döner Almanlar tarafından o kadar sevildi ki vazgeçilmez sokak lezzeti oldu. Bu sevgi taştı, Almanların “Döner bizimdir” cümleleri doğdu. Kırmızı çizgimiz dönerin Almanya tarafından sahiplenilmesi elbette sinirlerimizi bozdu…