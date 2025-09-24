onedio
“Türk Dönerini Almanya ‘Söner’ Olarak Tescilledi” İddialarına Döner Federasyonu Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 14:34

Döner sevdalıları, Türk dönerinin Almanya tarafından tescillendiği iddialarına epey öfkelendi elbette. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir vatandaş sayesinde dönerle tanışan Almanya bu efsane lezzetimizi öyle bir sahiplendi ki 'Döner Almanya'nındır' demeye başladı. Son olarak Dönerin Almanya’da ‘Söner’ adıyla tescillendiği iddia edildi. Cnbc-e’den Günce Nur İnce’nin haberine göre Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) bu iddiaları yalanladı. İşte dönerseverleri rahatlatacak o açıklama!

Döner Almanya’nın mı? Son günlerde tartışılan konulardan biri de bu…

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın itirazı üzerine reddedildi. Bunun üzerine Almanya’nın döneri ‘Söner’ ismiyle tescillendiği iddia edildi. Bildiğiniz üzere Almanya’ya döneri işçi olarak göç eden Türkler götürdü. Döner Almanlar tarafından o kadar sevildi ki vazgeçilmez sokak lezzeti oldu. Bu sevgi taştı, Almanların “Döner bizimdir” cümleleri doğdu. Kırmızı çizgimiz dönerin Almanya tarafından sahiplenilmesi elbette sinirlerimizi bozdu…

"Almanya döneri 'söner' olarak tescilledi" iddialarına Döner Federasyonu'ndan "Oh be" dedirtecek açıklama.

Cnbc-e'den Günce Nur İnce'ye konuşan Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Nezif Emek, iddialara son noktayı koydu. İddiaları yalanlayan Emek, “Ortada bir dava yok. TSG denilen Geleneksel Özellik Garantili Ürün tescil başvurusu var Bu başvuru 2022’de yapıldı, 2024’te onaylandı. Karardan sonra Avrupa’daki dönercilerde 11 itiraz geldi. Basit bir tescil konusu. Hak kaybı ve hak kazandıran bir şey değil” dedi.

