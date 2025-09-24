“Türk Dönerini Almanya ‘Söner’ Olarak Tescilledi” İddialarına Döner Federasyonu Son Noktayı Koydu
Döner sevdalıları, Türk dönerinin Almanya tarafından tescillendiği iddialarına epey öfkelendi elbette. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir vatandaş sayesinde dönerle tanışan Almanya bu efsane lezzetimizi öyle bir sahiplendi ki 'Döner Almanya'nındır' demeye başladı. Son olarak Dönerin Almanya’da ‘Söner’ adıyla tescillendiği iddia edildi. Cnbc-e’den Günce Nur İnce’nin haberine göre Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) bu iddiaları yalanladı. İşte dönerseverleri rahatlatacak o açıklama!
Döner Almanya’nın mı? Son günlerde tartışılan konulardan biri de bu…
"Almanya döneri 'söner' olarak tescilledi" iddialarına Döner Federasyonu'ndan "Oh be" dedirtecek açıklama.
