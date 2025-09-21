Döneri Kaybettik! AB, Döneri Türkiye'ye Değil Almanya'ya Tescilleyecek
Türkiye, geçtiğimiz aylarda AB'ye dönerin tescili için başvuruda bulunmuştu. AB ülkelerinde mevcut üretim şekilleriyle yapılan dönerin “döner kebap” adıyla satılmaması için dava açılmıştı. Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, Türkiye açtığı davayı kaybetti!
Üstelik dönerin Almanya'da yeni bir ismi var.
Kaynak: Sözcü / Ali Gülen
Türkiye, döneri kaybetti.
Döner değil, söner!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Almanya’da yaşayan milliyetçilerin yüzü gülüyordur
Ben de mal gibi haberi açtım okuyorum amk.
