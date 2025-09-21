Döneri Kaybettik! AB, Döneri Türkiye'ye Değil Almanya'ya Tescilleyecek

Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED)’in AB’ye yaptığı “Türk usulü dönerin tescili” ve “AB’de üretilenlerin döner adıyla satılamaması” başvurusu reddediliyor. Başvurunun reddi mümkün olmazsa da en azından Türkiye lehine bir karar verilmeyerek dosyanın kapatılacağı söyleniyor.

Alman Bild Gazetesi de “Türk usulü döner” talebinin reddedileceğini açıkladı. Buna göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi AB ülkelerinde mevcut üretim şekilleriyle yapılan dönerler “döner kebap” adıyla satılmaya devam edecek.

Türkiye'nin isteği ise mevcut şekillerde üretilen dönere “Türk usulü döner” denmemesi, dönerin yalnızca Türkiye’deki geleneksel usulle üretildiği zaman bu isimle satılmasıydı. Başvurumuz onaylanmış olsaydı Avrupa ülkelerinde satılan dönerlerin isimleri değişmek zorunda kalacaktı.