Döneri Kaybettik! AB, Döneri Türkiye'ye Değil Almanya'ya Tescilleyecek

Dilara Bağcı
21.09.2025 - 08:31

Türkiye, geçtiğimiz aylarda AB'ye dönerin tescili için başvuruda bulunmuştu. AB ülkelerinde mevcut üretim şekilleriyle yapılan dönerin “döner kebap” adıyla satılmaması için dava açılmıştı. Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, Türkiye açtığı davayı kaybetti!

Üstelik dönerin Almanya'da yeni bir ismi var. 

Kaynak: Sözcü / Ali Gülen

Türkiye, döneri kaybetti.

Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED)’in AB’ye yaptığı “Türk usulü dönerin tescili” ve “AB’de üretilenlerin döner adıyla satılamaması” başvurusu reddediliyor. Başvurunun reddi mümkün olmazsa da en azından Türkiye lehine bir karar verilmeyerek dosyanın kapatılacağı söyleniyor.

Alman Bild Gazetesi de “Türk usulü döner” talebinin reddedileceğini açıkladı. Buna göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi AB ülkelerinde mevcut üretim şekilleriyle yapılan dönerler “döner kebap” adıyla satılmaya devam edecek.

Türkiye'nin isteği ise mevcut şekillerde üretilen dönere “Türk usulü döner” denmemesi, dönerin yalnızca Türkiye’deki geleneksel usulle üretildiği zaman bu isimle satılmasıydı. Başvurumuz onaylanmış olsaydı Avrupa ülkelerinde satılan dönerlerin isimleri değişmek zorunda kalacaktı.

Döner değil, söner!

Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder'in partisi, Söder'in dönere olan ilgisini fırsata çevirip bir çeşit döneri 'Söner' adıyla tescil ettirdi.

Böylece Türk dönerinin karşısına bir de Alman söneri çıkmış oldu. 

Bakalım bu konuda başka ne gibi gelişmeler yaşanacak.

