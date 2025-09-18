onedio
Başvurular Nereden? Yaprak Sarma Yarışmasının Jüri Üyeleri Sosyal Medyanın Radarında

Dilara Bağcı
18.09.2025 - 11:01

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Bağbozumu Şenliği kapsamında 'Yöresel Organik Ürünler Pazarı ve Üzüm Bağından Sofraya Zeytinyağlı Yaprak Sarma Yarışması' düzenlendi. Yöresel tatların, coşkulu etkinliklerin, birbirinden renkli tatların yer aldığı bu etkinlikte en çok da Sarma Yarışması dikkatleri çekti. 

Büyük bir mücadele içinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri ise tüm gün sarma yedi!

Tekirdağ'da yaprak sarması yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yöresel Organik Ürün Pazarı kuruldu. Bu pazarda yerel üreticiler ürünlerini tanıttı, vatandaşlar eşsiz lezzetlerle tanıştı. Kadınlar el emeği ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı buldu. Alışverişin, lezzetin ve eğlencenin bir arada olduğu bu şenlikte en dikkat çeken etkinlik ise yaprak sarma yarışması oldu!

Elinin lezzetine güvenenler bu yarışmaya katıldı ve jüri üyeleri de onlarca farklı yaprak sarmasını tek tek denedi.

X'te "Jüriler gün boyu yaprak sarma tattı." haberinin gündem olmasının ardından gelen yorumlar da eksik olmadı;

Tabii farklı düşünenler de var :)

Siz bu yarışmada jüri olmak ister miydiniz?

