Başvurular Nereden? Yaprak Sarma Yarışmasının Jüri Üyeleri Sosyal Medyanın Radarında
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Bağbozumu Şenliği kapsamında 'Yöresel Organik Ürünler Pazarı ve Üzüm Bağından Sofraya Zeytinyağlı Yaprak Sarma Yarışması' düzenlendi. Yöresel tatların, coşkulu etkinliklerin, birbirinden renkli tatların yer aldığı bu etkinlikte en çok da Sarma Yarışması dikkatleri çekti.
Büyük bir mücadele içinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri ise tüm gün sarma yedi!
Tekirdağ'da yaprak sarması yarışması düzenlendi.
X'te "Jüriler gün boyu yaprak sarma tattı." haberinin gündem olmasının ardından gelen yorumlar da eksik olmadı;
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Tabii farklı düşünenler de var :)
Siz bu yarışmada jüri olmak ister miydiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın