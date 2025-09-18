Başvurular Nereden? Yaprak Sarma Yarışmasının Jüri Üyeleri Sosyal Medyanın Radarında

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Bağbozumu Şenliği kapsamında 'Yöresel Organik Ürünler Pazarı ve Üzüm Bağından Sofraya Zeytinyağlı Yaprak Sarma Yarışması' düzenlendi. Yöresel tatların, coşkulu etkinliklerin, birbirinden renkli tatların yer aldığı bu etkinlikte en çok da Sarma Yarışması dikkatleri çekti.

Büyük bir mücadele içinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri ise tüm gün sarma yedi!