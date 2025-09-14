Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftayı ağız tadıyla kapatmak isteyenler burada mı? Sosyal medyada her ne kadar maç gündemi baskın olsa da bu hafta da attıkları yemek tweetleriyle güldürmeyi başaranlar vardı. Kimisi yaptığı bir yemeği paylaştı, kimisi de 10/10 tespitlerde bulunarak güldürdü!
Gelin bakalım bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetleri nelermiş? :)
İşte 10/10 tespit diye buna denir.
Bir de kulağınıza kadar yaklaşıp bir şeyler fısıldadığını sanması...
Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz.
Başlasın anne workshopu;
Ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı :')
Herkesin böyle bir tanıdığı vardır.
Yavaşça kaydırın...
Bu hafta timeline bizi çok şaşırttı.
Zaman zaman da duygulandırdı ❤️
🥲🥲🥲
Yukarıdaki salçanın nereden çalındığını bulduk.
Haftaya görüşmek üzere, afiyetle kalın!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
