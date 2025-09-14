onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 16:11

Haftayı ağız tadıyla kapatmak isteyenler burada mı? Sosyal medyada her ne kadar maç gündemi baskın olsa da bu hafta da attıkları yemek tweetleriyle güldürmeyi başaranlar vardı. Kimisi yaptığı bir yemeği paylaştı, kimisi de 10/10 tespitlerde bulunarak güldürdü! 

Gelin bakalım bu haftanın mizaha doyuran yemekli tweetleri nelermiş? :)

İşte 10/10 tespit diye buna denir.

Bir de kulağınıza kadar yaklaşıp bir şeyler fısıldadığını sanması...

Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz.

Başlasın anne workshopu;

Ağlamıyorum gözüme bir şey kaçtı :')

Herkesin böyle bir tanıdığı vardır.

Yoksa dikkat edin, o kişi siz olabilirsiniz.

Yavaşça kaydırın...

Bu hafta timeline bizi çok şaşırttı.

Zaman zaman da duygulandırdı ❤️

🥲🥲🥲

Yukarıdaki salçanın nereden çalındığını bulduk.

Haftaya görüşmek üzere, afiyetle kalın!

