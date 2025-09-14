Anne Babalarının Zorba Mesajlarını Paylaşıp Acınacak Hallerine Güldürenler
Aile bireyleriniz tarafından zorbalandığınız oluyor mu? Özellikle de anne-babalarınız tarafından? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz aslında! X'te bir kullanıcının babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşmasının ardından pek çok kullanıcıdan benzer örnekler geldi.
Anne babalarla olan mesajlaşmalar hepimizi hem güldürdü hem de düşündürdü :)
İlk paylaşım şöyleydi ve ardından gelen örnekler de ebeveynlerin ne kadar acımasız olabileceğini kanıtladı!
Bakalım başka hangi örnekler var?
Sizden de örnekler bekliyoruz :)
