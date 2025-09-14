Anne Babalarının Zorba Mesajlarını Paylaşıp Acınacak Hallerine Güldürenler

Aile bireyleriniz tarafından zorbalandığınız oluyor mu? Özellikle de anne-babalarınız tarafından? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz aslında! X'te bir kullanıcının babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşmasının ardından pek çok kullanıcıdan benzer örnekler geldi.

Anne babalarla olan mesajlaşmalar hepimizi hem güldürdü hem de düşündürdü :)