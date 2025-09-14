onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Anne Babalarının Zorba Mesajlarını Paylaşıp Acınacak Hallerine Güldürenler

Anne Babalarının Zorba Mesajlarını Paylaşıp Acınacak Hallerine Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 11:28

Aile bireyleriniz tarafından zorbalandığınız oluyor mu? Özellikle de anne-babalarınız tarafından? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz aslında! X'te bir kullanıcının babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşmasının ardından pek çok kullanıcıdan benzer örnekler geldi. 

Anne babalarla olan mesajlaşmalar hepimizi hem güldürdü hem de düşündürdü :)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi ve ardından gelen örnekler de ebeveynlerin ne kadar acımasız olabileceğini kanıtladı!

İlk paylaşım şöyleydi ve ardından gelen örnekler de ebeveynlerin ne kadar acımasız olabileceğini kanıtladı!
twitter.com

Bakalım başka hangi örnekler var?

Bakalım başka hangi örnekler var?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sizden de örnekler bekliyoruz :)

Sizden de örnekler bekliyoruz :)
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın