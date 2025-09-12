12 Dev Adam 24 Yıl Sonra Finale Yükseldi: İşte Sevincini, Gururunu Twitter'a Döken Vatandaşlar!

'Bravo #12DevAdam !

Türkiye’nin 12 dev adamı, Avrupa Şampiyonası’nda müthiş bir oyunla Yunanistan’ı geçerek finale yükseldi!

Bu tarihi başarı, tüm Türkiye’nin gururu oldu.

Birlikte daha güçlüyüz, birlikte zafere daha yakınız.

Şimdi, gözler finalde. Hep birlikte inançla, gururla ve coşkuyla daha büyük bir zaferi bekliyoruz.

O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek, inanıyoruz.'