onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
12 Dev Adam 24 Yıl Sonra Finale Yükseldi: İşte Sevincini, Gururunu Twitter'a Döken Vatandaşlar!

12 Dev Adam 24 Yıl Sonra Finale Yükseldi: İşte Sevincini, Gururunu Twitter'a Döken Vatandaşlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 23:38

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te tarih yazdı. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Türkiye, Yunanistan'a büyük üstünlük kurdu; salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. 12 Dev Adam tarih yazarken X kullanıcıları hop oturup hop kalktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli Basketbol Takımı 2001'in ardından ikinci kez finale , Avrupa Şampiyonası'nda 2001'in ardından ikinci kez finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

12 Dev Adam tarih yazarken, ekran başında büyük gurur yaşadık! İşte sevincini, gururunu X'e döken kullanıcılar.

12 Dev Adam tarih yazarken, ekran başında büyük gurur yaşadık! İşte sevincini, gururunu X'e döken kullanıcılar.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'TARİH YAZIYORUZ!

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda FİNALDE! 

Sizinle gurur duyuyoruz #12DevAdam!

Son bir adım kaldı... Haydi ŞAMPİYONLUĞA!'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Helal olsun 12 Dev Adam! 🇹🇷

Final yolunda tüm Türkiye tek yürek yanınızdayız.

Şampiyonluk size, gurur bize yakışır!'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Uh-hah dev adam, 12 dev adam

Uh-hah dev adam hey, hey, hey, hey

Uh-hah dev adam, 12 dev adam

Uh-hah dev adam hey, hey, hey, hey

Her zaman yanındayız

Yanlız bırakmayacağız

Kanka senle bir kez daha

Şampiyon olacağız!'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Bravo  #12DevAdam !

Türkiye’nin 12 dev adamı, Avrupa Şampiyonası’nda müthiş bir oyunla Yunanistan’ı geçerek finale yükseldi! 

Bu tarihi başarı, tüm Türkiye’nin gururu oldu. 

Birlikte daha güçlüyüz, birlikte zafere daha yakınız. 

Şimdi, gözler finalde. Hep birlikte inançla, gururla ve coşkuyla daha büyük bir zaferi bekliyoruz. 

O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek, inanıyoruz.'

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'O: İhtiyacım olduğunda yanımda olacak güvenilir bir adama ihtiyacım var...

Ben:'

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Kardeşin soyadı Osmani ve bu her şeyi açıklıyor.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
20
11
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın