12 Dev Adam 24 Yıl Sonra Finale Yükseldi: İşte Sevincini, Gururunu Twitter'a Döken Vatandaşlar!
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te tarih yazdı. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Türkiye, Yunanistan'a büyük üstünlük kurdu; salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. 12 Dev Adam tarih yazarken X kullanıcıları hop oturup hop kalktı!
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.
12 Dev Adam tarih yazarken, ekran başında büyük gurur yaşadık! İşte sevincini, gururunu X'e döken kullanıcılar.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
