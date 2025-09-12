Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz
EuroBasket 2025 yarı final maçında millilerimiz Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Kazananın Almanya'ya rakip olacağı maça rüya gibi bir başlangıç yaptık.
Devre sonunda 18 sayı farka ulaşan millilerimiz ikinci devrede de bu oyunu sürdürmeye çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki çeyrekte Yunanistan'a fark attık .
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü çeyrekte de tempomuz düşmedi.
Final çeyreğinde de milli takım ruhunu ortaya koydu ve maçı kopardı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın