Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz

İlk periyotta Ercan Osmani rüzgarı vardı. Eli çok sıcak olan Ercan üst üste bulduğu üçlüklerle Alperen'i durduran Yunanistan savunmasını bozguna uğrattı.

Ekstra savunmaları Alperen de asistleriyle aşmayı sürdürdü.

Ercan iki çeyreği 18 sayı ile kapatırken, Alperen 9 ribaund 6 asistle skora büyük katkı verdi. Alperen'in beş sayısı da ikinci devre için umut oldu.

Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan Cedi ise iki çeyreği 9 sayı ile kapattı.

Yunanistan'ın top kapma problemlerini sayı ile cezalandırırken Dorsey takımını ayakta tutmaya çalıştı. Dorsey attığı üç üçlükle 9 sayı ile kapattı devreyi.

Milli takımımız adına ekstralar ise Furkan Korkmaz'dan geldi.

Devreyi 49-31 kapattık.