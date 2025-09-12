onedio
Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.09.2025 - 22:43

EuroBasket 2025 yarı final maçında millilerimiz Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Kazananın Almanya'ya rakip olacağı maça rüya gibi bir başlangıç yaptık. 

Devre sonunda 18 sayı farka ulaşan millilerimiz ikinci devrede de bu oyunu sürdürmeye çalıştı.

İki çeyrekte Yunanistan'a fark attık .

İlk periyotta Ercan Osmani rüzgarı vardı. Eli çok sıcak olan Ercan üst üste bulduğu üçlüklerle Alperen'i durduran Yunanistan savunmasını bozguna uğrattı.

Ekstra savunmaları Alperen de asistleriyle aşmayı sürdürdü. 

Ercan iki çeyreği 18 sayı ile kapatırken, Alperen 9 ribaund 6 asistle skora büyük katkı verdi. Alperen'in beş sayısı da ikinci devre için umut oldu. 

Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan Cedi ise iki çeyreği 9 sayı ile kapattı. 

Yunanistan'ın top kapma problemlerini sayı ile cezalandırırken Dorsey takımını ayakta tutmaya çalıştı. Dorsey attığı üç üçlükle 9 sayı ile kapattı devreyi. 

Milli takımımız adına ekstralar ise Furkan Korkmaz'dan geldi.

Devreyi 49-31 kapattık.

Üçüncü çeyrekte de tempomuz düşmedi.

Savunmada bir adım bile geri adım atmayan millilerimiz ekstra sayıları bulmaya devam etti. Larkin'in asistleri ve üçlük katkısı hücumda nefes aldırırken Yunanistan'ın bir teknik bir de sportmenlik dışı faulü farkı korumamızda etkili oldu. 

Alperen çeyrek sonunda 13 sayıya erişirken Larkin 12, Ercan 22, Cedi 12 sayıya ulaştı. 

Çeyrek sonucu 23-20 olsa da toplamda 72-51'le kapattık çeyreği.

Final çeyreğinde de milli takım ruhunu ortaya koydu ve maçı kopardı!

Ercan Osmani'nin üçlüğü bu periyodun da nasıl geçeceğini gösterdi. Kariyer maçını oynayan Ercan Osmani finale çıkan milli takımın en önemli parçası oldu bugün.

Bu çeyrekte de Yunanistan'ı yaklaştırmadık.

Uzun süre 20 sayıda giden maçta savunmamızla fark yarattık. 

Cedi'nin son dçrt buçuk dakika kala attığı üçlük farkı 23'e çıkardı bir de Ercan'dan gelen üçlük farkı 26 yaptı. 

2:52 kala 28 sayı farkı bulan milliler maçın sonunu da çok rahat oynadı. 

Namağlup şekilde finale gidiyoruz. Finalde rakibimiz Almanya!

