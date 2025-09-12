Ergin Ataman Maç Sonu Röportajında Gözyaşlarıyla Konuştu: "Finale Çıktığımız İçin Tatmin Olmayacağız"

12 Dev Adam bize 24 sene sonra bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. 2001'de Türkiye'deki şampiyonanın ardından 2025'te Riga'da bir kez daha final sevinci yaşıyoruz.

Yunanistan'ı adeta sahadan silerek finale çıkan millilerin önünde son 40 dakika kaldı! Almanya ile oynanacak maç şampiyonu belirleyecek ama Ataman ve öğrencilerinin altın madalyadan başkasını gözü görmüyor.

Ergin Ataman maç sonunda 'Biz finale çıkmaktan tatmin olmayacağız' diyerek yeni hedefi belirledi. Ataman'ın gözyaşları içnideki konuşması herkesi duygulandırdı.