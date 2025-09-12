onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Ergin Ataman Maç Sonu Röportajında Gözyaşlarıyla Konuştu: "Finale Çıktığımız İçin Tatmin Olmayacağız"

Ergin Ataman Maç Sonu Röportajında Gözyaşlarıyla Konuştu: "Finale Çıktığımız İçin Tatmin Olmayacağız"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 23:14

12 Dev Adam bize 24 sene sonra bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. 2001'de Türkiye'deki şampiyonanın ardından 2025'te Riga'da bir kez daha final sevinci yaşıyoruz. 

Yunanistan'ı adeta sahadan silerek finale çıkan millilerin önünde son 40 dakika kaldı! Almanya ile oynanacak maç şampiyonu belirleyecek ama Ataman ve öğrencilerinin altın madalyadan başkasını gözü görmüyor. 

Ergin Ataman maç sonunda 'Biz finale çıkmaktan tatmin olmayacağız' diyerek yeni hedefi belirledi. Ataman'ın gözyaşları içnideki konuşması herkesi duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ergin Ataman, tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi ve takımımızı finale taşıdı.

Ergin Ataman, tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi ve takımımızı finale taşıdı.

Ataman, maç sonunda TRT Spor'a yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ergin Ataman, zaferi Türk halkına armağan etti. 

Ataman yaptığı açıklamada 'Biliyorum ki milyonlarca vatandaşımız ekranları başında maçı izledi. Bu maç tüm ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi, inşallah sonunda şampiyon olacağız. 

Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı bu şekilde yenmekten de tatmin olmuyoruz. Finale çıkmaktan da tatmin olmuyoruz.

Pazar günü herkes ekran başına, buradan şampiyon olarak döneceğiz inşallah.' dedi.

Ataman'ın duygu dolu konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın