Denizi Andıran Cheesecake’in Görüntüsü Goygoycuların Diline Düştü!
X kullanıcılarının goygoyu hız kesmeden devam ediyor. Bu kez gündeme oturan şey bir tatlı fotoğrafı oldu. Paylaşılan cheesecake görseli, mavi tonlarıyla adeta denizi andırıyordu. İlk bakışta tatlıdan çok deniz manzarasını andıran görüntü, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Gelin, kimler nasıl şeyler yazmış bakalım! İyi eğlenceler 💫
Her şey @iih4u adlı kullanıcının bu görseli paylaşmasıyla başladı. Görüntü kendisine mi aittir bilinmez ama goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı!
Gözleri kısıp bakmakta bi' fayda var...
Gerçekten aynısı olmuş! 😂
Burada güzel overthinklenir...
Cuk oturdu!
"Okyanusta süzülen bir gemi sandım 😭😭"
Boğaçhan bebeğin kurgu olduğunu hala atlatamadık... Bir sonraki içerikte görüşmek üzere!
