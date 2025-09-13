onedio
Denizi Andıran Cheesecake’in Görüntüsü Goygoycuların Diline Düştü!

Denizi Andıran Cheesecake’in Görüntüsü Goygoycuların Diline Düştü!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 14:33

X kullanıcılarının goygoyu hız kesmeden devam ediyor. Bu kez gündeme oturan şey bir tatlı fotoğrafı oldu. Paylaşılan cheesecake görseli, mavi tonlarıyla adeta denizi andırıyordu. İlk bakışta tatlıdan çok deniz manzarasını andıran görüntü, kısa sürede binlerce beğeni topladı. 

Gelin, kimler nasıl şeyler yazmış bakalım! İyi eğlenceler 💫

Her şey @iih4u adlı kullanıcının bu görseli paylaşmasıyla başladı. Görüntü kendisine mi aittir bilinmez ama goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı!

Gözleri kısıp bakmakta bi' fayda var...

Şimdi oldu işte!

Gerçekten aynısı olmuş! 😂

👇🏻

Burada güzel overthinklenir...

👇🏻

Cuk oturdu!

"Okyanusta süzülen bir gemi sandım 😭😭"

Boğaçhan bebeğin kurgu olduğunu hala atlatamadık... Bir sonraki içerikte görüşmek üzere!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
