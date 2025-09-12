onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
AFAD’ın ‘Bilinmeyen’ Konumlu Deprem Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü

AFAD’ın ‘Bilinmeyen’ Konumlu Deprem Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 20:54

AFAD’ın resmi X hesabından saat 18.56’da meydana gelen 3.5 büyüklüğünde bir deprem açıklaması yapıldı. Ancak depremin yeri ‘None’ (Bilinmeyen) ifadesiyle verildi. ‘None’ ifadesi ise goygoycuların diline düştü. AFAD, 'None' ifadeli paylaşımı kısa sürede sildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD ilk paylaşımında yeri 'None' olarak yaptı. Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

AFAD ilk paylaşımında yeri 'None' olarak yaptı. Ancak bu paylaşım kısa süre sonra silindi.

AFAD, bu paylaşımı sildikten sonra yeni bir paylaşım yaptı. Depremin Datça-Muğla açıkları olduğu ifade edildi. AFAD'ın 'None' konumlu paylaşımı goygoycuların diline düştü.

AFAD'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:

AFAD'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın