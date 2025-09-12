İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 30 Zam Geldi! Tam Bilet 35 TL'ye Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da ulaşıma zam geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbulkart, tam bilet ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs, vapur ücreti ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın