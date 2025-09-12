onedio
article/share
İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 30 Zam Geldi! Tam Bilet 35 TL'ye Çıktı

İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 30 Zam Geldi! Tam Bilet 35 TL'ye Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 19:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre tek basım 27 TL'den 35 TL'ye çıktı.

İstanbul'da ulaşıma zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam talebinde bulundu. Zam talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam geldi.

İstanbulkart, tam bilet ne kadar oldu? Otobüs, metro, metrobüs, vapur ücreti ne kadar?

Yüzde 30 zammın kabul edilmesiyle tam bilet 27 liradan 35 liraya çıktı. Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıktı.

Üsküdar-Eminönü seferi 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya çıktı. 

Zamlı tarife 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
