Dünyada Sadece 50 Kişi Bu Yatı Satın Alabilir! Yüzen Malikane Satışa Çıktı: Yeni Sahibi Kim Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 16:54

Helikopter pisti, havuz, kış bahçesi… Bu yatta yok yok! 106 metrelik dünyanın en tartışmalı yatı Amadea satışa çıktı. 325 milyon dolarlık süper Rus yatının sahibinin kim olduğu bilinmiyor. Ama kuvvetli iddialara göre bu yat Rus oligarklarından birine ait. Dünyada bu yatı sadece 50 veya 100 kişi satın alabilir. Peki adeta bir yüzen malikane olan bu yatın yeni sahibi kim olacak?

Dünyanın en tartışmalı süper yatı satışa çıktı.

Süper lüks yat Amadea üç yıllık bir hukuk mücadelesinin sonunda satılıyor. Bu yat ‘dünyanın en tartışmalı yatı’ olarak biliniyor. Bunun nedeni ise ABD’de Adalet Bakanlığı yata 2022 yılında el koydu. ABD, 2018'de Rusya'nın 'dünya genelindeki kötü niyetli faaliyetleri' nedeniyle yaptırım uygulanan siyasi bağlantıları olan Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait olduğunu açıklamıştı. 

Bir başka iddiaya göre ise yat Rus devlet petrol devi Rosneft'in eski üst düzey yöneticisi Eduard Khudainatov'a ait. Khudainatov'un avukatları ise, şirketin gerçek sahibi olduğunu ve ABD hükümetinin iddiasının zayıf olduğunu dile getirmişti.

Dünyada sadece 50 kişi bu yatı satın alabilir.

Amadea isimli yatta yok yok. 2017 yılında inşa edilen yatta dalga havuzu, spor salonu, özel sinema salonu, ıstakoz tankı, muhteşem kış bahçesi bulunuyor. Üstelik bu yatı isteyen her milyarder satın alamıyor. Açık artırmaya girmek isteyenlerin ilk olarak 10 milyon dolarlık bir depozitoyu yatırması zorunlu.

Adeta yüzen bir malikane olan Amadea’yı satın alabilecek 50-100 arasında milyarder bulunuyor.

325 milyon dolarlık yatın yeni sahibi kim olacak?

Yüzen malikaneyi kimin satın alacağı, açık artırmaya kimlerin gireceğine dair gizem sürüyor. Amadea’nın satışının gerçekleşmesinin ardından ultra milyarderin adının açıklanmaması da ihtimaller arasında.

Dünyada net serveti 1 milyar doların üzerinde olan 2 binden fazla kişi bulunuyor. Ancak 325 milyon doları sadece bir yat için verebilecek, masraflarını karşılayabilecek kişi sayısı tahminen 50–100 civarında.

Çünkü bu yatın yıllık bakım ve işletme gideri 30-40 milyon dolar civarında. Bunu karşılamak için ise en az 5-10 milyar dolarlık servet gerekiyor. Yani Amadea’yı satın alabilecek kişiler aslında dünyanın en zengin yüzde 0,0001’lik kısmı.

Peki, Amadea'yı kimler alabilir?

Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Ellison.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin şeyhleri ve prensleri.

Servetlerini enerji, metal ve finans sektöründen kazanan ve genellikle zaten büyük yatlara sahip Rus oligarklar.

Moda, eğlence ve spor sektöründe öne çıkmış süper zenginler: Bernar Arnault, François Pinault.

