Dünyada Sadece 50 Kişi Bu Yatı Satın Alabilir! Yüzen Malikane Satışa Çıktı: Yeni Sahibi Kim Olacak?

Süper lüks yat Amadea üç yıllık bir hukuk mücadelesinin sonunda satılıyor. Bu yat ‘dünyanın en tartışmalı yatı’ olarak biliniyor. Bunun nedeni ise ABD’de Adalet Bakanlığı yata 2022 yılında el koydu. ABD, 2018'de Rusya'nın 'dünya genelindeki kötü niyetli faaliyetleri' nedeniyle yaptırım uygulanan siyasi bağlantıları olan Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait olduğunu açıklamıştı.

Bir başka iddiaya göre ise yat Rus devlet petrol devi Rosneft'in eski üst düzey yöneticisi Eduard Khudainatov'a ait. Khudainatov'un avukatları ise, şirketin gerçek sahibi olduğunu ve ABD hükümetinin iddiasının zayıf olduğunu dile getirmişti.