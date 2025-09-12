Dünyada Sadece 50 Kişi Bu Yatı Satın Alabilir! Yüzen Malikane Satışa Çıktı: Yeni Sahibi Kim Olacak?
Helikopter pisti, havuz, kış bahçesi… Bu yatta yok yok! 106 metrelik dünyanın en tartışmalı yatı Amadea satışa çıktı. 325 milyon dolarlık süper Rus yatının sahibinin kim olduğu bilinmiyor. Ama kuvvetli iddialara göre bu yat Rus oligarklarından birine ait. Dünyada bu yatı sadece 50 veya 100 kişi satın alabilir. Peki adeta bir yüzen malikane olan bu yatın yeni sahibi kim olacak?
Dünyanın en tartışmalı süper yatı satışa çıktı.
Dünyada sadece 50 kişi bu yatı satın alabilir.
325 milyon dolarlık yatın yeni sahibi kim olacak?
