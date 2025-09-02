onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dolar, Euro, Altın… Bunlar Nasıl Paralar Böyle! Dünyanın En Zengin 10 Kişisi Açıklandı

Dolar, Euro, Altın… Bunlar Nasıl Paralar Böyle! Dünyanın En Zengin 10 Kişisi Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 12:39

ABD borsalarının rekor kırdığı ağustos ayında, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artarak 2,13 trilyon dolara yükseldi. İlk 10’daki 4 isim servet kaybederken, 6’sı kazanç elde etti. 

İşte Forbes’a göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10- WARREN BUFFET / Serveti, 150,4 milyar dolar

10- WARREN BUFFET / Serveti, 150,4 milyar dolar

9-JENSEN HUANG / Serveti,150,4 milyar dolar

9-JENSEN HUANG / Serveti,150,4 milyar dolar

8-STEVE BALLMER / Serveti, 151,3 milyar dolar

8-STEVE BALLMER / Serveti, 151,3 milyar dolar

7- BERNARD ARNAULT / Serveti, 154,1 milyar dolar

7- BERNARD ARNAULT / Serveti, 154,1 milyar dolar

6-SERGEY BRIN / Serveti, 165,9 milyar dolar

6-SERGEY BRIN / Serveti, 165,9 milyar dolar
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5-LARRY PAGE / Serveti, 178,3 milyar dolar

5-LARRY PAGE / Serveti, 178,3 milyar dolar

4-JEFF BEZOS / Serveti, 240,9 milyar dolar

4-JEFF BEZOS / Serveti, 240,9 milyar dolar

3-MARK ZUCKERBERG / Serveti, 253 milyar dolar

3-MARK ZUCKERBERG / Serveti, 253 milyar dolar

2-LARRT ELLISON / Serveti, 270,9 milyar dolar

2-LARRT ELLISON / Serveti, 270,9 milyar dolar

1-ELON MUSK / Serveti, 415,6 milyar dolar

1-ELON MUSK / Serveti, 415,6 milyar dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın