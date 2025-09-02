Dolar, Euro, Altın… Bunlar Nasıl Paralar Böyle! Dünyanın En Zengin 10 Kişisi Açıklandı
ABD borsalarının rekor kırdığı ağustos ayında, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artarak 2,13 trilyon dolara yükseldi. İlk 10’daki 4 isim servet kaybederken, 6’sı kazanç elde etti.
İşte Forbes’a göre 1 Eylül 2025 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...
10- WARREN BUFFET / Serveti, 150,4 milyar dolar
9-JENSEN HUANG / Serveti,150,4 milyar dolar
8-STEVE BALLMER / Serveti, 151,3 milyar dolar
7- BERNARD ARNAULT / Serveti, 154,1 milyar dolar
6-SERGEY BRIN / Serveti, 165,9 milyar dolar
5-LARRY PAGE / Serveti, 178,3 milyar dolar
4-JEFF BEZOS / Serveti, 240,9 milyar dolar
3-MARK ZUCKERBERG / Serveti, 253 milyar dolar
2-LARRT ELLISON / Serveti, 270,9 milyar dolar
1-ELON MUSK / Serveti, 415,6 milyar dolar
