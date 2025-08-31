Türkiye'nin 5G'ye Geçeceği Tarih Belli Oldu
Türkiye'nin 5G hizmetine geçeceği tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını açıkladı.
Türkiye 5G'ye Ne Zaman Geçecek?
Bakan Uraloğlu, 5G ile mobil internet hızının 10 kat artacağını vurguladı.
5G Nedir?
dünya 6G ye geçmeye hazırlanıyor sırf kıskançlıktan
😡😡😡
bu da masonik küreselci projesi ali osman önder ve başka diğer araştırmacılar söylemişti