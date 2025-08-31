Türkiye'nin 5G'ye Geçeceği Tarih Belli Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G sürecine dair açıklama yaptı. Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını dile getirerek “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.” dedi.

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini dile getirdi.