article/comments
article/share
Türkiye'nin 5G'ye Geçeceği Tarih Belli Oldu

Türkiye'nin 5G'ye Geçeceği Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 14:05

Türkiye'nin 5G hizmetine geçeceği tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye 5G'ye Ne Zaman Geçecek?

Türkiye 5G'ye Ne Zaman Geçecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G sürecine dair açıklama yaptı. Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını dile getirerek “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.” dedi.

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, 5G ile mobil internet hızının 10 kat artacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 5G ile mobil internet hızının 10 kat artacağını vurguladı.

“2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak.”

5G Nedir?

5G Nedir?

5G, cep telefonlarından akıllı cihazlara kadar pek çok alanda kullanılan yeni nesil kablosuz iletişim teknolojisidir. Daha yüksek hız sunarak, büyük dosyaların indirilmesi ve yüklenmesi ile yüksek çözünürlüklü video ve akış servislerinin sorunsuz çalışmasına olanak sağlar.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
