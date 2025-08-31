Gmail Kullananlar Dikkat! Google’dan Güvenlik Uyarısı: Bu E-Postaları Sakın Açmayın
Google'ın başı son günlerde hacker saldırılarıyla dertte. Hackerler Gmail kullanıcılarını hedef almaya başladı. Kullanıcılara sahte mailler yollayan dolandırıcılar bu yöntemle milyarlarca kişinin kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini ele geçirmeye amaçlıyor.
Google, artan kimlik avı saldırılarına karşı 2.5 milyar Gmail kullanıcısına uyarı gönderdi.
Google, Gmail kullanıcılarına uyarı gönderdi.
Bu e-postaları sakın açmayın!
