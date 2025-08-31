onedio
Gmail Kullananlar Dikkat! Google’dan Güvenlik Uyarısı: Bu E-Postaları Sakın Açmayın

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 08:46

Google'ın başı son günlerde hacker saldırılarıyla dertte. Hackerler Gmail kullanıcılarını hedef almaya başladı. Kullanıcılara sahte mailler yollayan dolandırıcılar bu yöntemle milyarlarca kişinin kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini ele geçirmeye amaçlıyor. 

Google, artan kimlik avı saldırılarına karşı 2.5 milyar Gmail kullanıcısına uyarı gönderdi.

Google, Gmail kullanıcılarına uyarı gönderdi.

Google, ‘ShinyHunters’ isimli hacker grubunun saldırısı altında. Artan siber saldırılara karşı Google, 2.5 milyar kullanıcısına güvenlik uyarısı gönderdi. Uyarıda mevcut şifrelerin güncellenmesi ve şifrede iki aşamalı doğrulama yönteminin etkinleştirilmesi istendi. 

Google’ın gönderdiği mailde hackerların sahte e-postalar kullanarak kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Bu e-postaları sakın açmayın!

Google, ShinyHunters hacker grubunun saldırısı altında. Özellikle ‘shinycorp@tuta.com’ ile ‘shinygroup@tuta.com’ e-postalarının asla açılmaması gerektiği belirtildi. 

Google, en çok “Şüpheli oturum açma engellendi” başlıklı e-posta gönderildiğini belirtti. Kullanıcılara ise bu maillere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
