Trump Kayboldu: Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’tan bu yana kameralar karşısına geçmedi. Birkaç gündür ortalarda bulunmayan Trump’ın sırra kadem basması spekülasyonları doğurdu. Pek çok kişi Trump’ın hayatını kaybettiğini iddia ederken pek çok kişi ise ciddi bir hastalık yaşadığını ileri sürdü.

Artan iddialara dair Beyaz Saray’dan açıklama geldi.