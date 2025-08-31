onedio
Trump Kayboldu: Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

Trump Kayboldu: Beyaz Saray’dan Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 08:22

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’tan bu yana kameralar karşısına geçmedi. Birkaç gündür ortalarda bulunmayan Trump’ın sırra kadem basması spekülasyonları doğurdu. Pek çok kişi Trump’ın hayatını kaybettiğini iddia ederken pek çok kişi ise ciddi bir hastalık yaşadığını ileri sürdü. 

Artan iddialara dair Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Donald Trump, adeta kayboldu. Birkaç gündür kameralar karşısına geçmeyen başkanın ‘öldüğü’ iddia edildi.

26 Ağustos’tan bu yana görünmeyen Trump’ın gizemli kayboluşu ABD’de epey gündem oldu. Trump’ın yaşamından endişe eden vatandaşlar konuyu sosyal medyada taşıdı. Günlerdir ekranlarda yer almayan Trump’ın sağlık durumu şüphe doğurdu.

Trump nerede? Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Artan iddiaların ardından Beyaz Sara bir açıklama yaparak spekülasyonlara noktayı koydu. 

Beyaz Saray kaynakları başkan Donald Trump’ın iyi olduğunu ve hafta sonu golf oynadığını bildirdi. Trump’ın torunuyla birlikte Beyaz Saray’dan ayrılarak golf kulübüne gittiğine dair  görüntüler ise basına servis edildi. 

Öte yandan Beyaz Saray kaynakları  Trump’a kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu, bunun yaşla birlikte ortaya çıkabilen yaygın bir dolaşım rahatsızlığı olduğunu belirtti.

