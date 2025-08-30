onedio
Sansar Salvo’yla İlgili Endişelendiren Haber: Hastaneye Kaldırıldığı Öğrenildi

Hakan Karakoca
30.08.2025 - 20:35

Rapçi Sansar Salvo'dan endişelendiren haber geldi. İbrahim Haskoloğlu, Sansar Salvo sahne ismiyle ünlenen rapçi Ekincan Aslan'la ilgili sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olduğunu açıkladı.

Sansar Salvo'yla ilgili İbrahim Haskoloğlu endişelendiren bir haber paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda hapse giren ve kısa süre sonra tahliyesi gerçekleşen Sansar Salvo'nun yavaş yavaş yeniden müzik üretimine başlayacağı söyleniyordu. 

Hayranlarının yeniden müzik dünyasına dönmesini beklediği Sansar Salvo için İbrahim Haskoloğlu önemli bir haber paylaştı.

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımı:

twitter.com
