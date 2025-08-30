onedio
Yaren Leylek Eylülü Beklemeden Yeniden Yollara Düştü

Yaren Leylek Eylülü Beklemeden Yeniden Yollara Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
30.08.2025 - 19:59

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, 14. yılında da yuvasına döndü. Doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, geçtiğimiz aylarda her anını paylaştığı bu kavuşmadan bugün veda haberi verdi.

Yaren Leylek ve Adem Amca'yı hepimiz çok sevdik. Onların kavuşmasını anbean takip ettik.

Yaren Leylek ve Adem Amca'yı hepimiz çok sevdik. Onların kavuşmasını anbean takip ettik.

Tam 13 yıldır her mart ayında göçten dönüp Adem Yılmaz’ın kayığında konaklayan Yaren leylek, bu geleneğiyle hepimizi bu hikayeye bağladı. Bu özel dostluğu her yıl Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş kayıt altına aldı.

Yaren bu Mart ayında da 14. kez geldi. Her zamankinden geç kalınca sosyal medyada “Yaren öldü mü?” soruları dolaşmaya başlasa da kavuşma anı tekrar hepimizi büyüledi.

Alper Tüydeş bu kez de vedayı duyurdu.

Alper Tüydeş bu kez de vedayı duyurdu.

Alper Tüydeş, X'te yaptığı paylaşımda Yaren'in dünden beri görünmediğini ve Eylül ayı gelmeden gittiğini söyledi. Tüydeş paylaşımında 'Ve Yaren yola çıktı.

Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun💚' ifadelerine yer verdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
