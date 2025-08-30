Yaren Leylek Eylülü Beklemeden Yeniden Yollara Düştü

Tam 13 yıldır her mart ayında göçten dönüp Adem Yılmaz’ın kayığında konaklayan Yaren leylek, bu geleneğiyle hepimizi bu hikayeye bağladı. Bu özel dostluğu her yıl Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş kayıt altına aldı.

Yaren bu Mart ayında da 14. kez geldi. Her zamankinden geç kalınca sosyal medyada “Yaren öldü mü?” soruları dolaşmaya başlasa da kavuşma anı tekrar hepimizi büyüledi.